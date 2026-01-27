Au travers de cet accord cadre de cinq ans lancé en février 2025, OCRE bénéficiera "d'un accès simplifié aux solutions cloud avec les plus hauts standards de protection des données et de sécurité", selon le groupe de services informatiques.
OVH proposera des services de cloud souverain à des institutions dans les domaines de l'éducation et de la recherche dans neuf pays européens (Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne et Royaume-Uni).
Les institutions en question peuvent ainsi profiter des services complets de l'univers Public Cloud d'OVH, un portefeuille composé de plus de 40 produits et services et notamment de solutions Platform as a Service (PaaS).
"En participant à cette initiative pan-européenne, OVHcloud espère contribuer à une transformation numérique toujours plus agile", commente Caroline Comet-Fraigneau, la chief revenue officer de la société.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
