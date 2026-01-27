OVH choisi pour fournir des services de cloud au projet OCRE

OVHcloud annonce avoir été sélectionné pour le projet Open clouds for research environments (OCRE), lancé par GEANT, association pan-européenne des réseaux nationaux de recherche et d'enseignement.

Au travers de cet accord cadre de cinq ans lancé en février 2025, OCRE bénéficiera "d'un accès simplifié aux solutions cloud avec les plus hauts standards de protection des données et de sécurité", selon le groupe de services informatiques.



OVH proposera des services de cloud souverain à des institutions dans les domaines de l'éducation et de la recherche dans neuf pays européens (Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne et Royaume-Uni).



Les institutions en question peuvent ainsi profiter des services complets de l'univers Public Cloud d'OVH, un portefeuille composé de plus de 40 produits et services et notamment de solutions Platform as a Service (PaaS).



"En participant à cette initiative pan-européenne, OVHcloud espère contribuer à une transformation numérique toujours plus agile", commente Caroline Comet-Fraigneau, la chief revenue officer de la société.