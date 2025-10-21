OVH fait évoluer sa gouvernance
Publié le 21/10/2025 à 10:02
Il met fin à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, ce qui entraîne la fin du mandat de Benjamin Revcolevschi.
Le Conseil d'Administration a voté à l'unanimité la nomination d'Octave Klaba au poste de Président-Directeur Général d'OVH Groupe à compter du 20 octobre 2025.
'En réunissant les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, le Groupe renforce le lien entre vision, stratégie et exécution' indique le groupe.
Octave Klaba, Président-Directeur Général a déclaré : ' Nous démarrons le nouveau Plan Stratégique de 5 ans, durant lequel nos clients pourront profiter des dix dernières années d'investissements massifs déployés dans les datacenters et le Software.'.