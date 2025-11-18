OVH signe un mandat avec un PSI, ouvre une région 3-AZ à Berlin

OVH Groupe annonce la signature avec un prestataire de service d'investissement (PSI) d'un mandat pour le rachat d'actions jusqu'à un montant maximum de 10 000 000 euros sur une période allant de ce 18 novembre au 6 août 2026.



Cette opération vise notamment l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance, et la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou la mise en oeuvre de tout plan d'épargne.



Par ailleurs, OVH annonce renforcer sa présence en Allemagne avec le déploiement d'une 3e région multizone de haute disponibilité (3-AZ) à Berlin, après celles de Paris et de Milan, consolidant son ancrage sur le continent.



Conçu pour les applications critiques, le modèle 3-AZ comprend trois zones de disponibilité (AZ) indépendantes, avec des datacenters distants de quelques dizaines de kilomètres et dotés d'alimentations électriques et de connexions réseau séparées.