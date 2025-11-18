OVH Groupe annonce la signature avec un prestataire de service d'investissement (PSI) d'un mandat pour le rachat d'actions jusqu'à un montant maximum de 10 000 000 euros sur une période allant de ce 18 novembre au 6 août 2026.
Cette opération vise notamment l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance, et la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou la mise en oeuvre de tout plan d'épargne.
Par ailleurs, OVH annonce renforcer sa présence en Allemagne avec le déploiement d'une 3e région multizone de haute disponibilité (3-AZ) à Berlin, après celles de Paris et de Milan, consolidant son ancrage sur le continent.
Conçu pour les applications critiques, le modèle 3-AZ comprend trois zones de disponibilité (AZ) indépendantes, avec des datacenters distants de quelques dizaines de kilomètres et dotés d'alimentations électriques et de connexions réseau séparées.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
