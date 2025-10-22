L'an dernier à la même époque, OVH lançait une offre de rachat d'actions portant sur 20,4% de son capital à un cours de neuf euros par titre. Sursouscrite, l'offre a rencontré un franc succès et permis de purger l'actionnariat de ses membres les moins patients - ou les plus déçus, c'est selon.

La manœuvre servait aussi à fixer un plancher symbolique au cours du titre, qui semble pour l'instant tenir bon malgré ce qui ressemble toujours à une puissante ambivalence du marché à l'égard du spécialiste français du cloud et de l'hébergement.

Celui-ci, qui publiait hier ses résultats annuels, continue pourtant d'envoyer les signaux positifs exigés par les investisseurs. Extrême par nature, l'intensité capitalistique de l'activité est encore davantage réduite à un tiers du chiffre d'affaires en 2025.

Comme nous le décrivions dans OVH : Message reçu, la position financière du groupe ne lui laissait de toute façon guère plus de marge de manœuvre ; il devait d'urgence revenir vivre dans ses moyens et rétablir ses comptes à l'équilibre.

Message toujours reçu en 2025 donc, d’autant qu’en parallèle OVH affiche le meilleur profit d'exploitation de son histoire en dépit d'un contexte de pression permanente sur les prix. S'il tempère ses ambitions et taille à la serpe dans ses coûts, il n'en parvient pas moins à dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. La performance mérite d’être saluée.

Nécessité faisait loi, encore une fois, puisque la charge d'intérêt de la dette et un effet de change très défavorable ont consommé l'intégralité de ce profit d'exploitation record, amenant le résultat avant impôts à seulement quatre millions d'euros. Maigre pitance qui, du reste, a été prélevée par le percepteur, ne laissant qu’un beau zéro aux actionnaires.

C'est mieux au niveau des flux de trésorerie, avec un cash flow libre de cinquante millions d'euros qui double par rapport à l'an dernier. Cet écart entre cash flow libre et résultat comptable s'explique surtout par les caractéristiques de l'activité d’OVH, puisque les clients paient leurs prestations de services en avance et que le besoin de fonds de roulement demeure ainsi le plus souvent en territoire négatif.

N'empêche : le groupe continue de marcher sur une vertigineuse ligne de crête, et du point de vue de la stricte orthodoxie financière, il n'est pas tout à fait certain que le dernier grand rachat d'actions ait été un choix réellement judicieux.

S'il relue au capital la famille Klaba - qui en contrôle désormais plus des quatre cinquièmes - et ouvre ainsi la voie à une possible privatisation, il tend encore plus la situation financière de OVH, dont la dette nette atteint elle aussi un record à 1,2 milliard d'euros. Ceci pour un groupe qui, rappelons-le, n'est que très marginalement profitable.

Mais on est ici dans le pur style de l'énergique Octave Klaba - un style de gestion qui s'apparente à une conduite dans le rouge, à très haut régime et en bord de piste. L’intéressé, justement, a repris de manière officielle le flambeau de la direction opérationnelle du groupe il y a quelques jours.