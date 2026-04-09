OVHcloud améliore sa marge d'EBITDA ajusté au 1er semestre
OVHcloud publie un résultat net de 5,9 MEUR au titre de son 1er semestre 2026, contre 7,2 MEUR un an auparavant, mais un EBITDA ajusté en croissance de 5,9% à 227,2 MEUR, soit une marge améliorée de 0,9 point à 40,9%.
Selon le fournisseur de services de cloud, la progression de sa marge d'EBITDA ajusté est portée par un levier opérationnel croissant et une maîtrise des coûts directs, en ligne avec son objectif annuel de rentabilité.
Son chiffre d'affaires a atteint 555,3 MEUR, en hausse de 3,6% en données totales et de 5,5% à données comparables, une croissance principalement tirée par le succès du cloud public (+15,1% en comparable).
Le groupe informatique souligne aussi que la consommation de ses clients existants a continué à croître, avec un taux de rétention net du chiffre d'affaires qui a atteint 104% à données comparables.
Pour l'exercice 2026, OVHcloud vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 7%, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à celle de 2025, ainsi qu'un levered free cash-flow positif.
En outre, sa guidance de capex ajustés en pourcentage du chiffre d'affaires est portée à 33-35% (contre 30-32% précédemment), hors anticipation de stocks pour l'exercice 2027 couverte par un financement dédié.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.