OVHcloud finalise le rachat de Gladia et accélère dans l'IA vocale souveraine
Le spécialiste européen du cloud et de l'IA a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Gladia, startup parisienne spécialisée dans la transcription audio (speech-to-text) et l'intelligence vocale.
Fondée en 2022, Gladia s'est imposée grâce à une API capable de retranscrire des conversations en temps réel et en mode batch dans plus de 100 langues, séduisant plus de 300 000 développeurs et 2 000 entreprises.
En intégrant la technologie et les équipes de Gladia, OVHcloud enrichit son offre d'IA générative et multimodale (OVHcloud et OVHai) et renforce son Lab AI, son pôle de R&D dédié au développement de solutions d'IA souveraines.
Conformément aux modalités annoncées en juin, la transaction a été réalisée intégralement par voie d'apport en nature, rémunérée en actions nouvelles OVH Groupe.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.