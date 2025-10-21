OVHcloud franchit le cap du milliard d'euros de CA annuel

OVHcloud a enregistré un bénéfice net de 0,4 million d'euros pour l'exercice clos le 31 août 2025, contre une perte nette de 10,3 millions un an plus tôt.



Le groupe affiche un EBITDA ajusté de 437,8 millions d'euros, en hausse de 15% sur un an, soit une marge de 40,4%, en progression de 2 points. Cette performance reflète une amélioration de l'effet de levier opérationnel et une hausse modérée des coûts directs.



Le chiffre d'affaires annuel atteint 1084,6 millions d'euros, en hausse de 9,3% à périmètre et taux de change constants. La croissance a été portée par les segments Private Cloud (+8,5%), Public Cloud (+17,5%) et Web Cloud (+3,7%), ainsi que par la bonne dynamique commerciale en France (+7,3%) et aux États-Unis.



Le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 69,4 millions d'euros, en hausse marquée, avec une marge de 6,4%, soit +3,8 points sur un an. La dette nette consolidée s'élève à 1103 millions d'euros à fin août 2025, contre 667 millions un an plus tôt, avec un levier financier de 2,7x conforme à la politique du groupe.



'En 2025, OVHcloud a franchi le cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires et atteint tous ses objectifs de l'année', a déclaré Octave Klaba, nommé Président-directeur général du groupe. Il présentera prochainement le plan stratégique 2026-2030 'Step Ahead'.



Pour l'exercice 2026, OVHcloud vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à celle de 2025, des investissements représentant entre 30% et 32% du chiffre d'affaires, et un cash-flow libre endetté positif. La guidance est donc confirmée avec une amélioration attendue de la rentabilité.