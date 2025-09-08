OVHcloud lance une nouvelle offre destinée aux PME

OVHcloud a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle offre VMware managée destinée aux petites et moyennes entreprises, que le spécialiste du 'cloud' compte proposer en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.



Dans un communiqué, le groupe français explique que sa solution, baptisée 'Public VCF as-a-Service', a été imaginée afin de protéger les investissements de ses clients VMware de longue date, mais aussi afin de fournir aux nouveaux clients une plateforme puissante leur permettant de construire et de moderniser leurs charges de travail.



L'offre - qui s'adresse également aux fournisseurs de services gérés (MSP) - est censée permettre aux organisations de déployer rapidement au sein de leur 'cloud' un environnement VMware, la filiale de logiciels de virtualisation de Broadcom, susceptible d'être mis à l'échelle, voire de migrer leurs charges de travail VMware sur un 'cloud' de confiance



OVH explique avoir voulu mettre en place une approche optimisée, permettant l'accès aux seuls composants nécessaires, sans la complexité de la suite VMware.



Afin que son offre reste à la pointe de la technologie, le groupe prévoit de l'enrichit de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir.



La solution 'OVHcloud Public VCF as-a-Service' sera proposée à un tarif mensuel hors taxes à partir de 299 euros avec 16 vCPU, 64 Go de mémoire et 1 To de stockage.

