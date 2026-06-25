OVHcloud, porté par le Cloud Public, confirme ses objectifs annuels
Le groupe français a dégagé une croissance organique de 6,9% au 3e trimestre fiscal, soutenue par le Cloud Public. Le management confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2026. Le titre, porté par la thématique de la souveraineté, a déjà gagné 120% depuis le 1er janvier.
Au troisième trimestre de l'exercice 2026, OVHcloud a réalisé un chiffre d'affaires de 289,6 millions d'euros, en hausse de 6,9% en données comparables par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance repose principalement sur le Cloud Public, dont le chiffre d'affaires a progressé de 20,2% à données comparables, à 65,6 millions d'euros.
Le Cloud Privé, qui représente 60,1% du chiffre d'affaires trimestriel, a généré 174 millions d'euros, en hausse de 4%. Le Webcloud affiche pour sa part une croissance de 2%, avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.
La demande des clients existants reste soutenue. Le taux de rétention net du chiffre d'affaires s'établit à 102%, malgré un mouvement d'optimisation observé sur l'activité Hosted Private Cloud.
En France, qui représente 48% du chiffre d'affaires du groupe, les revenus progressent de 5,8% à données comparables. L'Europe hors France enregistre une croissance de 7,4%, tandis que le reste du monde affiche une hausse de 8,6%.
Les objectifs sont confirmés
Fort de ces résultats, OVHcloud confirme ses objectifs pour l'exercice 2026. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à celle de 2025, un Capex ajusté représentant entre 33% et 35% du chiffre d'affaires, ainsi qu'un Levered Free Cash-Flow positif.
Parallèlement, OVHcloud poursuit le renforcement de son offre. Le groupe a réorganisé sa force commerciale dédiée aux entreprises, annoncé l'acquisition de Gladia afin d'enrichir son Lab AI avec des technologies d'IA vocale, et présenté en avant-première OVHai Workspace, une plateforme collaborative d'agents d'intelligence artificielle.
Enfin, le consortium DEEP, auquel participe OVHcloud, a été retenu par la Commission européenne pour fournir un cloud souverain aux institutions de l'Union européenne. Ce marché est plafonné à 180 millions d'euros sur une durée de six ans.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.