OVHcloud sélectionné pour un cloud souverain européen
OVHcloud annonce que le consortium formé avec DEEP (groupe POST Luxembourg) et Clever Cloud a été retenu par la Commission européenne pour fournir des services de cloud souverain aux institutions de l'UE.
Ce contrat, plafonné à 180 millions d'euros sur six ans, s'inscrit dans la stratégie européenne de souveraineté numérique.
Le projet repose sur un modèle multi-fournisseurs visant à garantir résilience technologique et indépendance vis-à-vis d'un acteur unique.
OVHcloud apportera une infrastructure cloud standardisée à haute capacité via sa plateforme OPCP, conçue pour des déploiements rapides et intensifs en calcul.
Clever Cloud fournira une couche d'orchestration avancée intégrant PaaS, conteneurisation et services managés, facilitant les architectures hybrides.
DEEP contribuera avec ses expertises en hébergement, cybersécurité et intelligence artificielle.
Cette sélection illustre la capacité d'acteurs européens à proposer des solutions compétitives alignées avec les exigences de souveraineté et de sécurité.
Le cadre retenu respecte le Cloud Sovereignty Framework de la Commission, couvrant conformité, transparence et performance environnementale.
Ce projet constitue un signal fort en faveur d'une autonomie stratégique accrue et d'un écosystème cloud européen plus équilibré.
Octave Klaba, PDG d'OVHcloud, déclare : " Je suis très satisfait de la confiance que la Commission européenne accorde à notre consortium. Ce projet prouve qu'il existe des alternatives solides en Europe, capables de répondre aux normes les plus élevées. Cette décision démontre aussi que lorsque les joueurs européens unissent leurs forces, ils font la différence. "
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.