OVHcloud sélectionné pour un cloud souverain européen

OVHcloud annonce que le consortium formé avec DEEP (groupe POST Luxembourg) et Clever Cloud a été retenu par la Commission européenne pour fournir des services de cloud souverain aux institutions de l'UE.

Ce contrat, plafonné à 180 millions d'euros sur six ans, s'inscrit dans la stratégie européenne de souveraineté numérique.





Le projet repose sur un modèle multi-fournisseurs visant à garantir résilience technologique et indépendance vis-à-vis d'un acteur unique.





OVHcloud apportera une infrastructure cloud standardisée à haute capacité via sa plateforme OPCP, conçue pour des déploiements rapides et intensifs en calcul.





Clever Cloud fournira une couche d'orchestration avancée intégrant PaaS, conteneurisation et services managés, facilitant les architectures hybrides.





DEEP contribuera avec ses expertises en hébergement, cybersécurité et intelligence artificielle.





Cette sélection illustre la capacité d'acteurs européens à proposer des solutions compétitives alignées avec les exigences de souveraineté et de sécurité.





Le cadre retenu respecte le Cloud Sovereignty Framework de la Commission, couvrant conformité, transparence et performance environnementale.





Ce projet constitue un signal fort en faveur d'une autonomie stratégique accrue et d'un écosystème cloud européen plus équilibré.





Octave Klaba, PDG d'OVHcloud, déclare : " Je suis très satisfait de la confiance que la Commission européenne accorde à notre consortium. Ce projet prouve qu'il existe des alternatives solides en Europe, capables de répondre aux normes les plus élevées. Cette décision démontre aussi que lorsque les joueurs européens unissent leurs forces, ils font la différence. "