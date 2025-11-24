OVHcloud annonce la signature d'un accord d'hébergement cloud avec LCH SA, chambre de compensation internationale basée à Paris, afin de soutenir sa résilience opérationnelle, renforcer sa sécurité et accélérer le déploiement de ses services.
La migration d'une partie des activités de LCH SA vers un environnement qualifié SecNumCloud marque une étape clé de sa transformation numérique, tout en respectant l'ensemble des exigences réglementaires applicables.
Octave Klaba, fondateur et PDG d'OVHcloud, souligne que cette solution permet à LCH SA d'accéder à une technologie de pointe tout en conservant un haut niveau de contrôle sur ses données.
Corentine Poilvet Clédière, directrice générale de LCH SA, précise que cette collaboration renforcera l'efficacité opérationnelle de l'organisation et accompagnera la croissance de ses activités.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
