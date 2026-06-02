Oxurion se positionne sur le marché des thérapies GLP-1

Le groupe biopharmaceutique mise sur la croissance des médicaments contre le diabète et l'obésité ainsi que des traitements peptidiques pour développer son activité de services de recherche clinique.

Oxurion annonce le lancement, via sa filiale Axiodis, d'une offre de services dédiée aux thérapies GLP-1aux traitements peptidiques et aux programmes de biosimilaires. Ces médicaments, utilisés notamment dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité, constituent l'un des segments les plus dynamiques du secteur pharmaceutique.



Le groupe met en avant la forte croissance du marché, alors que le développement de biosimilaires et de nouvelles thérapies peptidiques s'accélère avec l'expiration progressive de certains brevets clés.



Après avoir acquis Axiodis en 2025, Oxurion poursuit également un projet d'acquisition dans le secteur des organisations de recherche sous contrat (CRO) afin d'élargir ses capacités en opérations cliniques et en monitoring.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à bâtir une plateforme spécialisée de recherche clinique sur des segments thérapeutiques à forte croissance.



Le titre a reculé de quelque 52% depuis le début de l'année.