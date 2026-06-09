PAI Partners se retire de la course pour la division eaux de Nestlé

PAI Partners a décidé de se retirer du processus d'acquisition d'une participation de 50% au sein de l'activité eaux de Nestlé, une décision qui met en péril le processus de mise aux enchères dont le géant agroalimentaire suisse espère tirer quelque 5,8 milliards de dollars (environ 5 milliards d'euros), apprend-on mardi auprès de professionnels de marché.

La société de capital-investissement, partenaire historique de Nestlé avec lequel elle exploite notamment la coentreprise de glaces Froneri, était considérée comme l'un des favoris pour cette reprise d'actifs après le récent abandon du géant new-yorkais KKR.



"Certains candidats auraient buté sur des conditions jugées restrictives, notamment l'accès aux données pour les banques finançant les acquéreurs, ainsi que sur la valorisation d'environ cinq milliards d'euros (5,8 milliards de dollars)", réagissent ce matin les analystes d'AllInvest Securities.



La mise en vente partielle de la division Nestlé Waters n'arrive pas au bon moment pour le groupe, qui a dû essuyer ces dernières années un scandale autour de la contamination de ses eaux minérales en France, où l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a retrouvé des matières fécales dans certains de ses prélèvements.



Alors que le processus de cession incluait initialement des candidats de la trempe de PAI Partners, Blackstone, KKR ou Bain Capital, seuls Clayton Dubilier & Rice (CD&R) et Platinum Equity (du milliardaire Tom Gores) restent désormais en lice.



Moins de prétendants, mais le titre résiste



"Le retrait successif de KKR en mai dernier puis de PAI réduit le nombre de prétendants possibles à la reprise de la division eaux et laisse craindre une pression baissière en matière de valorisation", souligne-t-on chez AllInvest.



"Pour rappel, le segment de l'eau ne représente qu'environ 4% des ventes du groupe et 3% de sa valeur liquidative (ANR), mais un univers d'acheteurs plus restreint pourrait peser sur le prix de vente, prolonger les négociations et accroître le risque que la déconsolidation soit reportée au-delà de 2027", renchérissent les équipes d'AlphaValue.



Le retrait de PAI Partners ne provoquait en tout cas aucun repli de l'action Nestlé, qui gagnait 0,4% mardi dans les premiers échanges alors que la Bourse de Zurich avançait de 0,2%. Le titre perd cependant 2,3% depuis le début de l'année.



Fondée en 1992, la division Nestlé Waters emploie plus de 20 000 personnes dans le monde à travers une quarantaine d'usines de production. Son portefeuille est composé de nombreuses marques parmi lesquelles Vittel, Contrex, Acqua Panna et Pure Life, ainsi que ses marques internationales d'eau gazeuse Perrier et San Pellegrino.