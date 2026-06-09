PAI Partners se retire de la course pour la division eaux de Nestlé
PAI Partners a décidé de se retirer du processus d'acquisition d'une participation de 50% au sein de l'activité eaux de Nestlé, une décision qui met en péril le processus de mise aux enchères dont le géant agroalimentaire suisse espère tirer quelque 5,8 milliards de dollars (environ 5 milliards d'euros), apprend-on mardi auprès de professionnels de marché.
La société de capital-investissement, partenaire historique de Nestlé avec lequel elle exploite notamment la coentreprise de glaces Froneri, était considérée comme l'un des favoris pour cette reprise d'actifs après le récent abandon du géant new-yorkais KKR.
"Certains candidats auraient buté sur des conditions jugées restrictives, notamment l'accès aux données pour les banques finançant les acquéreurs, ainsi que sur la valorisation d'environ cinq milliards d'euros (5,8 milliards de dollars)", réagissent ce matin les analystes d'AllInvest Securities.
La mise en vente partielle de la division Nestlé Waters n'arrive pas au bon moment pour le groupe, qui a dû essuyer ces dernières années un scandale autour de la contamination de ses eaux minérales en France, où l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a retrouvé des matières fécales dans certains de ses prélèvements.
Alors que le processus de cession incluait initialement des candidats de la trempe de PAI Partners, Blackstone, KKR ou Bain Capital, seuls Clayton Dubilier & Rice (CD&R) et Platinum Equity (du milliardaire Tom Gores) restent désormais en lice.
Moins de prétendants, mais le titre résiste
"Le retrait successif de KKR en mai dernier puis de PAI réduit le nombre de prétendants possibles à la reprise de la division eaux et laisse craindre une pression baissière en matière de valorisation", souligne-t-on chez AllInvest.
"Pour rappel, le segment de l'eau ne représente qu'environ 4% des ventes du groupe et 3% de sa valeur liquidative (ANR), mais un univers d'acheteurs plus restreint pourrait peser sur le prix de vente, prolonger les négociations et accroître le risque que la déconsolidation soit reportée au-delà de 2027", renchérissent les équipes d'AlphaValue.
Le retrait de PAI Partners ne provoquait en tout cas aucun repli de l'action Nestlé, qui gagnait 0,4% mardi dans les premiers échanges alors que la Bourse de Zurich avançait de 0,2%. Le titre perd cependant 2,3% depuis le début de l'année.
Fondée en 1992, la division Nestlé Waters emploie plus de 20 000 personnes dans le monde à travers une quarantaine d'usines de production. Son portefeuille est composé de nombreuses marques parmi lesquelles Vittel, Contrex, Acqua Panna et Pure Life, ainsi que ses marques internationales d'eau gazeuse Perrier et San Pellegrino.
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (28,1%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,6%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (11,3%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (10,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (9,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,5%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,1%), Royaume-Uni (4%), France (3,8%), Allemagne (2,1%), Europe (14,1%), Etats-Unis (32%), Brésil (4,5%), Mexique (4%), Amérique (7,6%), Chine (5,4%), Asie-Océanie-Afrique (21,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.