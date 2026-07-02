Palantir accuse OpenAI et Anthropic de siphonner l'ADN des entreprises
Alex Karp, le directeur général de Palantir, a vivement critiqué OpenAI et Anthropic sur CNBC, estimant que leur modèle fondé sur les tokens expose les entreprises à un risque stratégique sur leurs données et leur propriété intellectuelle.
Invité mercredi sur CNBC, Alex Karp a livré une attaque frontale contre les grands laboratoires d'intelligence artificielle. Le patron du géant technologique américain Palantir estime que le modèle économique d'OpenAI et d'Anthropic, largement fondé sur la consommation de tokens, est de plus en plus contesté par les grandes entreprises américaines, qui paieraient cher pour des gains opérationnels encore difficiles à mesurer.
Selon lui, le principal risque concerne toutefois la protection de la propriété intellectuelle. En confiant leurs données, leurs méthodes internes et certains processus critiques à des modèles propriétaires, les entreprises pourraient, à terme, exposer une partie de leur avantage compétitif à des acteurs extérieurs dont elles ne contrôlent ni totalement l'infrastructure, ni les règles d'exploitation.
Pour Karp, cette dépendance revient à transférer une partie de "l'alpha" des entreprises vers les laboratoires d'IA, alors même que cet alpha constitue souvent leur actif le plus stratégique. Cette accusation vise directement le coeur du modèle des grands fournisseurs d'IA à savoir vendre l'accès à des modèles toujours plus puissants, tout en devenant progressivement un point de passage central pour les données et les décisions de leurs clients.
Mais cette sortie sert aussi la stratégie de Palantir, qui défend une IA plus souveraine, contrôlée par les entreprises et les États. Le groupe vient justement de renforcer son partenariat avec Nvidia autour de modèles ouverts déployables dans des environnements sécurisés, notamment pour les agences gouvernementales américaines et les infrastructures critiques.
Palantir Technologies Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de plateformes logicielles permettant d'analyser, d'intégrer et de gérer à grande échelle les données, les décisions et les opérations ainsi que d'exécuter les logiciels dans divers environnements.
Le CA par marché se ventile entre institutions gouvernementales (53,7%) et entreprises commerciales (46,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (74,2%), Royaume-Uni (9,5%) et autres (16,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.