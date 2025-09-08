Palantir : BofA reste à achat après l'AIPCon 8

Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 180 dollars sur Palantir Technologies, s'attendant à ce que la croissance rentable du groupe de solutions logicielles 'continue de surperformer, car les clients ont du mal à bénéficier de solutions prêtes à l'emploi'.



'Nous sommes repartis de l'AIPCon 8, organisée par la société, avec confiance quant à l'avantage concurrentiel de Palantir dans la transformation des données et de l'IA en cas d'utilisation à valeur ajoutée', affirme le broker dans sa note sur le spécialiste de l'analyse et la science des données.