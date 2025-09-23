Palantir de retour vers ses plus hauts, BofA se montre optimiste pour l'avenir

L'action Palantir revient à proximité de ses plus hauts historiques mardi matin à la Bourse de New York, alors que les analystes de Bank of America se montrent optimistes concernant l'activité du spécialiste américain de l'IA prédictive.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, la banque d'affaires estime que le modèle d'ingénieurs déployés sur le terrain (FDE) imaginé par le groupe de Denver - à savoir des professionnels techniques qui s'intègrent auprès des clients afin de personnaliser et d'implémenter leurs projets de logiciels - pourrait lui permettre d'accélérer sa croissance.



'En déployant ces capacités innovantes en interne, une entreprise peut bénéficier d'une demande accrue, d'une meilleure capacité à monter en puissance et d'ingénieurs autonomes capables de se concentrer sur les problèmes les plus complexes', explique BofA.



'Nous pensons que davantage de clients seront attirés par l'idée d'acheter le système d'exploitation de Palantir (plutôt que de développer le leur) afin d'accélérer la mise en place d'agents d'IA', ajoute la firme.



Sur le front gouvernemental, la banque juge que le récent contrat d'un milliard de dollars conclu auprès du Ministère britannique de la Défense illustre la solide dynamique commerciale du groupe en matière de systèmes numériques de gestion des combats.



BofA, qui renouvelle sa recommandation d'achat sur le titre, relève son objectif de cours de 180 à 215 dollars afin de tenir compte du potentiel de croissance lié à tous ces métiers.



Environ une heure après l'ouverture, le titre Palantir avance de 1,5%, ce qui porte à plus de 140% ses gains depuis le début de l'année.