Palantir Technologies a publié des résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions pour l’année, porté par l’essor de sa plateforme d’intelligence artificielle. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a atteint 1,18 milliard de dollars, contre 1,09 milliard anticipé par les analystes, tandis que le bénéfice ajusté par action s’est établi à 21 cents, dépassant le consensus de 17 cents. Le titre est à l'équilibre après la clôture des marchés.

L’activité gouvernementale, cœur historique de l’entreprise, a progressé de 52% sur un an, atteignant 486 millions de dollars, malgré la poursuite de la fermeture partielle de l’administration fédérale. Palantir a notamment signé un contrat majeur avec l’armée américaine, d’une valeur maximale de 10 milliards de dollars. Dans le secteur commercial, la croissance est encore plus marquée : les revenus ont doublé à 397 millions de dollars, et les contrats signés ont été multipliés par quatre, à 1,31 milliard. L’entreprise a également conclu des partenariats récents avec Snowflake, Lumen et Nvidia.

Le chiffre d’affaires global a bondi de 63% par rapport à l’an dernier, franchissant pour la deuxième fois consécutive le seuil du milliard de dollars. Le résultat net a plus que triplé, atteignant 475,6 millions de dollars, contre 143,5 millions un an plus tôt. Palantir prévoit désormais 4,4 milliards de dollars de revenus annuels, contre 4,17 milliards anticipés auparavant, ainsi que des flux de trésorerie disponibles compris entre 1,9 et 2,1 milliards. L’action, en hausse de plus de 170% depuis janvier, porte la valorisation de l’entreprise au-delà de 490 milliards de dollars, suscitant des interrogations sur sa valorisation. Le PDG Alex Karp défend cette progression, soulignant une croissance qu’il qualifie d’"authentique et substantielle".