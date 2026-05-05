Palantir : entre publication record, révisions à la hausse et valorisation délirante

Le spécialiste des logiciels, devenu incontournable à Wall Street, a publié des résultats particulièrement solides, accompagnés d'une révision ambitieuse de ses perspectives. Malgré cela, le titre recule de près de 6% en séance, pénalisé par une valorisation jugée de plus en plus difficile à soutenir et par une croissance légèrement décevante sur le segment commercial américain.

Palantir a signé un début d'année 2026 remarquable, confirmant la dynamique exceptionnelle qui entoure actuellement les acteurs de l'intelligence artificielle. Comme le souligne Dan Ives, analyste chez Wedbush, l'entreprise a "réalisé un excellent premier trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires total de 1,63 milliard de dollars, en hausse de 85% sur un an et de 16% sur un trimestre, dépassant largement les attentes des analystes, fixées à 1,54 MdUSD, ainsi que la fourchette de prévisions de l'entreprise". Cette performance correspond au rythme de croissance annuel le plus élevé jamais atteint par le groupe, qui a également procédé à la révision de perspectives la plus importante de son histoire.



Selon Wedbush, cette dynamique s'explique notamment par "l'avantage concurrentiel sans précédent de sa solution AIP, qui continue de s'imposer auprès des entreprises comme du secteur public, avec une demande américaine désormais largement supérieure à l'offre". De quoi conforter de nombreux brokers dans une opinion positive sur le titre à moyen terme, même si certains pointent des fragilités.



C'est notamment le cas de Brent Thill, analyste chez Jefferies, qui maintient une recommandation à "surperformance" avec un objectif de cours de 70 USD, tout en mettant en garde contre une valorisation excessive. "Même en supposant un chiffre d'affaires d'environ 12 MdsUSD pour l'exercice 2027, l'action se négocie autour de 31 fois les ventes estimées, ce que nous jugeons élevé", précise-t-il.



A l'inverse, Bank of America adopte une lecture plus constructive, avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 255 USD. Le courtier estime que, malgré les inquiétudes liées à la concurrence des grands laboratoires d'intelligence artificielle comme OpenAI, Anthropic ou Meta, Palantir se positionne sur un segment complémentaire. "Les plateformes AIP, Ontology, Foundry et Apollo fournissent l'infrastructure nécessaire pour transformer les capacités des modèles en résultats exploitables, auditables et déployables à grande échelle", soulignent les analystes, qui voient dans cette approche un levier de croissance durable à mesure que les entreprises structurent leur usage de l'IA.



Chez Citi, Tyler Radke conserve également une recommandation à l'achat, assortie d'un objectif de cours de 225 USD, tout en pointant une zone de faiblesse dans cette publication. "Le segment gouvernemental américain a progressé de 18 points, tandis que le segment commercial a affiché une croissance de 133% sur un an, légèrement inférieure à nos attentes", note-t-il. Le broker reste néanmoins confiant, estimant que la demande en intelligence artificielle continue de s'accélérer aux Etats-Unis et que la stratégie commerciale du groupe, fondée sur l'évaluation fonctionnelle, continue de séduire les clients, soutenant ainsi une croissance du chiffre d'affaires parmi les plus élevées du secteur.