Palantir et Nvidia s'allient pour déployer des modèles d'IA souverains
Palantir Technologies a annoncé un partenariat stratégique avec Nvidia afin de proposer une plateforme permettant de déployer les modèles ouverts NVIDIA Nemotron dans des environnements souverains, en priorité pour les agences gouvernementales américaines et les infrastructures critiques. La solution combine les plateformes AIP, Foundry, Ontology et Apollo de Palantir avec l'écosystème d'intelligence artificielle de Nvidia afin de permettre l'entraînement et le déploiement de modèles ouverts tout en conservant un contrôle strict sur les données, la propriété intellectuelle et les systèmes d'IA.
Publié le 29/06/2026 à 17:04
Cette initiative permettra aux administrations et aux entreprises opérant dans des secteurs critiques de développer et d'adapter leurs propres modèles d'IA tout en conservant leur souveraineté technologique. Le partenariat couvre l'ingénierie de déploiement dans des environnements classifiés ou isolés, l'optimisation des modèles pour des usages opérationnels, leur entraînement à partir de données propriétaires ainsi que leur mise en production via NVIDIA AI Enterprise et les microservices NVIDIA NIM. Cette annonce s'inscrit dans le prolongement de l'architecture de référence "Sovereign AI Operating System" déjà développée conjointement par Palantir et Nvidia.