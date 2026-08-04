Après ses résultats d'hier soir, si ébouriffants qu'on peine presque à croire qu'ils sont vrais, Palantir renoue avec son statut "d'action-culte" quelque peu mis à mal ces dernières mois.

Le chiffre d'affaires du groupe dirigé par le fantasque et sulfureux Alex Karp augmente encore de 93% par rapport à l'an dernier à la même époque, c'est-à-dire à son taux de croissance le plus élevé de son histoire.

Cette prouesse découle de ses succès marqués dans le secteur privé en Amérique du Nord, où les revenus augmentent de 149%. Le secteur public n'est pas en reste, puisque ses revenus sont proches de doubler d'une année sur l'autre.

En revanche, Palantir reste curieusement discret sur ses activités à l'international, qui représentent un cinquième du chiffre d'affaires consolidé, et où la croissance reste bien moindre, en particulier dans le secteur privé.

Le groupe fondé par le duo Peter Thiel-Alex Karp revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 et promet un chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards de dollars sur l’exercice annuel, grâce notamment à une forte demande pour son service de cloud souverain.

Ceci signifie que, d'ici la fin de l'exercice fiscal, Palantir aura quadruplé son chiffre d'affaires en cinq ans. S’il est remarquable, un tel rythme est-il tenable ?

Valorisé de manière quasi religieuse à trente-huit fois son chiffre d'affaires et 93 fois son bénéfice attendu en 2026, les investisseurs semblent pour l’instant portés à le croire.

Après un notable effort de modération, on observera que les rémunérations en stock-options repartent elles aussi à la hausse en 2026. Elles représentent un quart du chiffre d'affaires du groupe, alors que ce ratio avait été ramené à environ un sixième l'an passé après de notables excès pendant et après la pandémie.