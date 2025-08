Palantir : HSBC relève fortement sa cible

HSBC réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Palantir Technologies avec un objectif de cours porté de 111 à 181 dollars, 'sur la base d'estimations plus élevées, compensées par des multiples de valorisation plus faibles'.



'Palantir a dévoilé de très bons résultats au titre du deuxième trimestre 2025 et a relevé ses prévisions pour 2025 à des niveaux bien supérieurs au consensus d'avant cette publication', rappelle le broker.



Aussi, HSBC remonte de 12 à 64% ses estimations de BPA non GAAP pour la période 2025-29, 'afin de refléter les bonnes perspectives d'activité' du groupe américain de plateformes logicielles.