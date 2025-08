Palantir : Mizuho relève son objectif de cours

Mizuho a relevé mardi son objectif de cours sur Palantir de 135 à 165 dollars suite au deuxième trimestre 'phénoménal' signé par le spécialiste américain de l'IA prédictive, mais renouvelé son opinion 'neutre' sur le titre en raison de son niveau de valorisation.



L'analyste fait valoir que le chiffre d'affaires du groupe de Denver a grimpé de 48% sur le dernier trimestre, à comparer avec une croissance de 39% sur les trois premiers mois de l'année et un consensus qui visait une hausse de l'activité située autour de 38%.



Pour le troisième trimestre, Palantir a déclaré viser une croissance du chiffre d'affaires de 50%, ce qui l'amène à revoir à la hausse ses objectifs annuels, rappelle l'intermédiaire.



Dans sa note, Mizuho reconnaît que l'exécution de l'entreprise a été irréprochable récemment, que ce soit au niveau des contrats avec les entreprises ou auprès des administrations gouvernementales.



'Cela dit, la valorisation de l'action reste hors normes, et largement au-dessus de tout ce que l'on peut observer ailleurs dans le secteur des logiciels', souligne le professionnel.



S'il dit continuer de craindre une possible correction du cours de Bourse vers des niveaux plus raisonnables au cours des trimestres à venir, Mizuho reconnaît aussi que Palantir affiche un caractère 'unique' qui mérite d'être pleinement pris en compte.



'Nous pensons que Palantir est de mieux en mieux positionné pour tirer parti des grandes tendances de fond actuelles, qu'il s'agisse de l'essor de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique des gouvernements ou de la modernisation de l'industrie', conclut-il.