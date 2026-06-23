Palantir noue un partenariat avec Zeta Global dans l'IA pour le marketing
Palantir, le géant américain de l'IA prédictive, a annoncé mardi avoir conclu un partenariat stratégique avec la société new-yorkaise Zeta visant à créer une infrastructure unifiée de données et d'intelligence artificielle destinée au secteur du marketing.
L'accord repose sur une intégration technique approfondie entre les plateformes des deux entreprises, Palantir apportant dans la balance son logiciel Foundry, qui sert de structure de base pour organiser, sécuriser et gérer les volumes massifs de données des grandes entreprises.
De son côté, le réseau de données "cloud" de Zeta sera entièrement reconstruit autour de l'infrastructure, tandis que son outil d'IA, baptisé Athena, se chargera ensuite de traduire ces données triées en décisions commerciales et en résultats mesurables pour les marques.
"Le marketing se trouve en première ligne de la révolution de l'IA. Les entreprises qui réussiront seront celles capables d'analyser leurs données en temps réel, avec des outils fiables et une IA prête à agir", déclarent les deux partenaires dans un communiqué.
Sur le plan financier, Zeta estime que cette collaboration pourrait lui rapporter plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel au cours des prochaines années.
A la Bourse de New York, l'action Zeta grimpait de plus de 7% mardi matin en cotations avant-Bourse, tandis que le titre Palantir prenait autour de 0,5%.
Palantir Technologies Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de plateformes logicielles permettant d'analyser, d'intégrer et de gérer à grande échelle les données, les décisions et les opérations ainsi que d'exécuter les logiciels dans divers environnements.
Le CA par marché se ventile entre institutions gouvernementales (53,7%) et entreprises commerciales (46,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (74,2%), Royaume-Uni (9,5%) et autres (16,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.