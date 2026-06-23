Palantir noue un partenariat avec Zeta Global dans l'IA pour le marketing

Palantir, le géant américain de l'IA prédictive, a annoncé mardi avoir conclu un partenariat stratégique avec la société new-yorkaise Zeta visant à créer une infrastructure unifiée de données et d'intelligence artificielle destinée au secteur du marketing.

L'accord repose sur une intégration technique approfondie entre les plateformes des deux entreprises, Palantir apportant dans la balance son logiciel Foundry, qui sert de structure de base pour organiser, sécuriser et gérer les volumes massifs de données des grandes entreprises.



De son côté, le réseau de données "cloud" de Zeta sera entièrement reconstruit autour de l'infrastructure, tandis que son outil d'IA, baptisé Athena, se chargera ensuite de traduire ces données triées en décisions commerciales et en résultats mesurables pour les marques.



"Le marketing se trouve en première ligne de la révolution de l'IA. Les entreprises qui réussiront seront celles capables d'analyser leurs données en temps réel, avec des outils fiables et une IA prête à agir", déclarent les deux partenaires dans un communiqué.



Sur le plan financier, Zeta estime que cette collaboration pourrait lui rapporter plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel au cours des prochaines années.



A la Bourse de New York, l'action Zeta grimpait de plus de 7% mardi matin en cotations avant-Bourse, tandis que le titre Palantir prenait autour de 0,5%.