Palantir prolonge son alliance stratégique avec PwC au Royaume-Uni

Palantir a annoncé mercredi avoir étendu son alliance stratégique conclue il y a deux ans avec la filiale britannique du cabinet d'expertise comptable PwC, un accord qui va se traduire par un investissement pluriannuel estimé à plusieurs millions de livres de la part de ce dernier au sein du spécialiste américain de l'analyse prédictive via l'IA.



Dans un communiqué commun, les deux groupes expliquent que le renouvellement de leur accord témoigne de leur volonté de continuer à travailler l'un avec l'autre en tant que partenaires privilégiés au Royaume-Uni.



La collaboration que le concepteurs de logiciels américain et le cabinet d'audit avaient signée en 2023 consiste à compléter l'expertise sectorielle des consultants de PwC UK en tirant parti de Foundry et AI Platform (AIP), les deux produits phare de Palantir.



Les deux partenaires soulignent que leur coopération a donné des résultats particulièrement satisfaisants dans des secteurs tels que les services financiers, l'énergie ou l'industrie manufacturière, mais surtout dans le projet commun conduit pour le compte du NHS, qui consistait à améliorer l'efficacité de la base de santé du système de santé britannique en vue d'améliorer les soins proposés aux patients



A la Bourse de New York, l'action Palantir reculait de 0,2% mercredi dans le courant de la matinée suite à ces annonces, alors que le Nasdaq progressait lui de 0,7%.