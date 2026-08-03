Palantir relève encore ses prévisions grâce à l'essor de ses logiciels d'IA

Palantir a de nouveau relevé ses objectifs annuels après un trimestre largement supérieur aux attentes. La demande soutenue des administrations et des entreprises pour ses plateformes d'intelligence artificielle et d'analyse de données continue de soutenir une forte croissance de son activité. L'action progresse d'environ 10% après la clôture de Wall Street.

Palantir prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,150 et 8,158 milliards de dollars, contre une précédente estimation de 7,650 à 7,662 milliards. Le groupe anticipe également des revenus de 2,160 à 2,164 milliards de dollars au troisième trimestre, au-dessus des attentes du marché. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a bondi de 93% sur un an, à 1,94 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 41 cents par action, dépassant les prévisions des analystes.



Le groupe bénéficie d'une demande croissante des administrations publiques et des entreprises pour ses logiciels d'intelligence artificielle et d'analyse de données. Ses plateformes AIP, Gotham et Apollo sont utilisées pour les opérations de défense, de renseignement et la gestion des déploiements logiciels. Dans un contexte de tensions géopolitiques, les gouvernements renforcent leurs investissements dans les technologies de défense avancées, notamment les solutions développées par Palantir et ses partenaires.



Palantir a également relevé ses prévisions pour son activité commerciale aux Etats-Unis, désormais attendue au-delà de 3,424 milliards de dollars. Le groupe collabore par ailleurs avec Anduril sur des logiciels destinés au projet de bouclier antimissile "Golden Dome" lancé par le président américain Donald Trump. Pour son directeur général Alex Karp, l'entreprise connaît une phase de croissance sans précédent, portée par l'adoption rapide de ses solutions d'intelligence artificielle dans les secteurs public et privé.