Palantir Technologies a annoncé le renouvellement pour trois ans de son partenariat avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), consolidant une collaboration entamée il y a près d’une décennie. L’accord couvre la fourniture continue de la plateforme logicielle propriétaire de Palantir, ainsi que les services d’intégration, de support et d’assistance associés. Il s’inscrit dans un contexte de besoins accrus en matière de technologies de sécurité avancées, capables de répondre aux exigences de souveraineté et de gouvernance des données.

Conformément aux orientations stratégiques de l’État, le contrat respecte un encadrement strict des activités de Palantir, menées localement par une équipe française. Cette démarche s’aligne sur les priorités gouvernementales en matière d’autonomie technologique et de maîtrise des infrastructures sensibles. Les solutions logicielles de Palantir ont déjà été mobilisées par la DGSI dans le cadre de missions critiques, notamment lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Ce renouvellement réaffirme le rôle de Palantir comme partenaire technologique de référence pour les institutions françaises en charge de la sécurité intérieure. Il témoigne également de la confiance renouvelée des autorités dans les capacités opérationnelles et la conformité réglementaire de l’entreprise, dans un domaine où la rigueur et la fiabilité sont essentielles.