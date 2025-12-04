Palantir Technologies a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à Nvidia dans le cadre d'un projet visant à moderniser les infrastructures électriques des Etats-Unis, un élément que le spécialiste de l'analyse prédictive juge essentiel afin de soutenir l'essor de l'intelligence artificielle dans le pays.
Le groupe de Denver explique que l'initiative - baptisée "Chain Reaction" - vise à combiner sa plateforme AIP et son outil de conception numérique Ontology avec le modèle Nemotron, les bibliothèques Cuda-X et les capacités de calcul accéléré de Nvidia dans l'objectif de simplifier la gestion des chaînes d'approvisionnement complexes nécessaires au déploiement à grande échelle de projets d'IA.
Le périmètre de l'offre doit inclure des domaines comme la production et la distribution d'électricité, la construction et l'exploitation des centres de données.
"Le goulot d'étranglement de l'innovation en matière d'IA ne se limite plus aux algorithmes, mais se heurte désormais aux problèmes de capacités énergétiques", explique Palantir.
"Les Etats-Unis se trouvent aujourd'hui à un point d'inflexion dans le développement de ses infrastructures énergétiques, et cela exige des logiciels conçus pour un tout autre ordre de grandeur", ajoute-t-il.
Le projet "Chain Reaction" a pour ambition de transformer les installations vieillissantes de production électrique afin d'en faire des ressources à haute disponibilité capables de répondre aux besoins massifs de l'IA, de stabiliser et d'étendre le réseau électrique pour absorber la demande croissante des "data centers" mais aussi de favoriser la reproductibilité de futurs sites "hyperscale" destinés aux charges de travail IA.
Dans un communiqué, Palantir indique s'être également associé dans le cadre de l'accord à CenterPoint Energy, un fournisseur d'électricité et de gaz basé à Houston, et qui dessert environ sept millions de clients au Texas, dans l'Indiana, le Minnesota et l'Ohio et qui avait choisi de s'appuyer sur ses logiciels afin de renforcer son réseau suite au passage de l'ouragan Beryl en 2024.
Palantir Technologies Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de plateformes logicielles permettant d'analyser, d'intégrer et de gérer à grande échelle les données, les décisions et les opérations ainsi que d'exécuter les logiciels dans divers environnements.
Le CA par marché se ventile entre institutions gouvernementales (54,8%) et entreprises commerciales (45,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,3%), Royaume-Uni (10,6%) et autres (23,1%).
