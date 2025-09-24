Palantir signe un accord avec BDS pour accélérer l'adoption de l'IA dans les programmes de défense

Boeing et Palantir ont annoncé vouloir travailler ensemble pour intégrer des systèmes et des logiciels d'intelligence artificielle (IA) dans les usines et les programmes de Boeing Defense, Space & Security (BDS).



BDS s'appuiera sur la plateforme Foundry de Palantir, qui exploite l'IA pour unifier des systèmes complexes et disparates.



BDS exploite plus d'une douzaine de grandes lignes de production d'avions militaires, d'hélicoptères, de satellites, d'engins spatiaux, de missiles et d'armes.



Le partenariat entre BDS et Palantir contribuera à standardiser l'analyse et la compréhension des données au sein de son réseau d'usines de défense géographiquement dispersées.



' Palantir et Boeing Defense, Space & Security s'engagent à fournir aux combattants des capacités de pointe pour prévenir les conflits et défendre le territoire national ', a déclaré Mike Gallagher , directeur de la défense chez Palantir.



' Ce partenariat dynamisera la production et l'innovation, permettant à Boeing et Palantir d'intégrer une technologie de pointe aux programmes de défense actuels et futurs. '