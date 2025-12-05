L'action Palantir aligne une quatrième séance de hausse d'affilée vendredi à la Bourse de New York à la faveur d'une note positive de Wedbush Securities, qui se dit optimiste quant à la capacité du spécialiste américain de l'IA prédictive à atteindre une capitalisation boursière de plus de 1.000 milliards de dollars au cours des années qui viennent.
Peu avant 11h00, le titre affiche un gain de 0,8%, à comparer avec une hausse de 0,3% pour le Nasdaq, donnant une valorisation boursière de plus de 428 milliards. Ses gains depuis le début de l'année dépassent 138%.
De retour d'un événement client organisé hier par le groupe de hautes technologies, Wedbush explique être ressorti de la réunion encore plus optimiste sur le dossier.
Le bureau d'études indique que les démonstrations faites autour des offresFoundry, AIP et Ontology ont montré à quel point ses logiciels pouvaient automatiser et améliorer les opérations au sein de presque tous les secteurs d'activité, avec une demande qui explose principalement aux Etats-Unis.
D'après Wedbush, beaucoup de futurs clients découvrent Palantir par bouche-à-oreille et sont impressionnés en découvrant les cas d'usage qui se présentent à eux, ce qui pousse les nouveaux clients comme les anciens à s'engager davantage.
Dans sa note, le cabinet de recherche réagit également au lancement, cette semaine, de l'initiative "Chain Reaction" en collaboration avec CenterPoint Energy et Nvidia visant à résoudre les limites actuelles des infrastructures électriques et à accélérer la construction des capacités nécessaires à l'IA.
Selon l'analyste, qui affiche une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 230 dollars sur le titre, ces partenariats tout comme l'avance technologique dont jouit aujourd'hui Palantir lui ouvrent un chemin potentiel vers une valorisation de plus de 1.000 milliards de dollars dans les années à venir.
Palantir Technologies Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de plateformes logicielles permettant d'analyser, d'intégrer et de gérer à grande échelle les données, les décisions et les opérations ainsi que d'exécuter les logiciels dans divers environnements.
Le CA par marché se ventile entre institutions gouvernementales (54,8%) et entreprises commerciales (45,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,3%), Royaume-Uni (10,6%) et autres (23,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.