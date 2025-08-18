Le spécialiste américain de la cybersécurité, Palo Alto, a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre fiscal, clos le 31 juillet, et relevé ses objectifs pour l’exercice en cours. Le titre a gagné près de 5% dans les échanges après-Bourse.

Au dernier trimestre, le bénéfice ajusté est ressorti à 0,95 dollar par action, en hausse par rapport aux 0,75 dollar enregistrés un an plus tôt et au-dessus des 0,89 dollar attendus par FactSet. Le chiffre d’affaires a progressé de 16% sur un an à 2,54 milliards de dollars, également légèrement supérieur au consensus de 2,50 milliards.

Pour le premier trimestre fiscal 2026, Palo Alto Networks anticipe un bénéfice ajusté compris entre 0,88 et 0,90 dollar par action, ainsi que des revenus de 2,45 à 2,47 milliards, deux fourchettes au-dessus des attentes moyennes du marché. Sur l’ensemble de l’exercice, la société vise désormais un bénéfice ajusté par action de 3,75 à 3,85 dollars, pour des revenus compris entre 10,48 et 10,53 milliards, dépassant là encore les prévisions des analystes.

La publication a été accompagnée de l’annonce du départ à la retraite de Nir Zuk, fondateur et directeur technologique de l’entreprise. Son poste de CTO est repris par Lee Klarich, actuel directeur produit, qui intègre dans la foulée le conseil d’administration. Cette transition, combinée aux bons résultats financiers, est interprétée comme une étape clé dans la consolidation de la croissance et de la gouvernance du groupe.