Palo Alto Networks a présenté mardi Cortex AgentiX, une nouvelle génération d’agents d’intelligence artificielle capables d’automatiser certaines tâches critiques de cybersécurité. Ces outils peuvent mener des enquêtes sur des menaces, répondre à des compromissions d’e-mails ou encore interagir avec des systèmes de sécurité tiers. Disponibles dès à présent sur plusieurs services cloud du groupe, ils seront intégrés dans une plateforme dédiée prévue pour 2026. L’objectif est de répondre à la demande croissante des entreprises pour des solutions capables d’agir rapidement face à des attaques toujours plus sophistiquées, tout en restant supervisées par des analystes humains.

Le PDG Nikesh Arora a souligné que l’automatisation est devenue indispensable dans un environnement où les cyberattaques s’intensifient. "Certaines entreprises croient encore qu’elles sont parfaitement sécurisées, mais c’est une illusion", a-t-il averti, rappelant que même des acteurs majeurs comme F5 ont récemment été victimes de piratages d’origine étatique.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie de réorganisation globale de Palo Alto Networks, marquée par l’intégration du spécialiste israélien CyberArk, acquis pour 25 milliards de dollars. Le groupe entend combiner intelligence artificielle et cybersécurité à grande échelle, en misant sur des technologies capables de renforcer la détection, la réponse et la résilience des systèmes. "Nous cherchons de bons produits, des équipes capables de les faire évoluer, puis nous leur donnons les moyens de les diriger", a déclaré Arora sur CNBC, confirmant la volonté du groupe de devenir un acteur central de la sécurité automatisée.