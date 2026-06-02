Palo Alto Networks relève ses objectifs grâce à la demande en cybersécurité liée à l'IA
Palo Alto Networks a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, profitant du renforcement des besoins en cybersécurité face à la montée des risques liés à l'intelligence artificielle. L'annonce a été bien accueillie par les marchés, l'action progressant d'environ 10% après la clôture. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 0,85 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars, contre des attentes respectives de 0,80 dollar et 2,94 milliards.
Les revenus ont progressé de 31% sur un an, soutenus notamment par les acquisitions de CyberArk et Chronosphere, qui ont contribué à hauteur de 388 millions de dollars. Malgré cette croissance, l'entreprise a affiché une perte nette de 177 millions de dollars, contre un bénéfice net de 262 millions un an plus tôt. Pour le trimestre en cours, Palo Alto Networks prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,35 et 3,36 milliards de dollars et relève sa prévision annuelle à 11,42-11,43 milliards, au-dessus des attentes du marché.
Selon le directeur général Nikesh Arora, les progrès récents des modèles d'intelligence artificielle avancés ont profondément transformé les enjeux de sécurité informatique et renforcé l'urgence des investissements dans ce domaine. Le groupe bénéficie ainsi du regain d'intérêt pour la cybersécurité, après une période où les investisseurs craignaient que l'IA ne fragilise certains éditeurs de logiciels. Palo Alto Networks participe également au programme "Project Glasswing" d'Anthropic, destiné à évaluer les risques cyber liés au modèle avancé Mythos.
Nikesh Arora was the founder of Deutsche Telekom (UK) Ltd., founded in 1999, where the title held was Chief Executive Officer. Current jobs include Chairman & Chief Executive Officer at Palo Alto Networks, Inc. since 2018; Chief Executive Officer at Evident.io, Inc.; Non-Executive Director at Compagnie Financière Richemont SA since 2017; Director at Nova Telecommunications & Media Single Member SA since 2006; Director at Legend Pictures LLC since 2014; Independent Director at Uber Technologies, Inc. starting 2025; Director at Hellas Telecommunications I SARL since 2006; Director at Tipping Point Community since 2014; and Director at Cricket Investor Holdings Ltd. starting 2024. Former jobs include Vice Chairman & Chief Executive Officer at SB Group US, Inc. from 2014 to 2015; Chairman at LY Corp. from 2015 to 2016; Executive Chairman at Motorola Mobility Holdings, Inc.; Independent Director at Colgate-Palmolive Co. from 2012 to 2014; President, Chief Operating Officer & Director at SoftBank Group Corp. from 2014 to 2016; Non-Executive Director at Aviva Plc from 2007 to 2009; Independent Non-Executive Director at Bharti Airtel Ltd. from 2004 to 2014; Director at Locon Solutions Pvt Ltd.; Director at Sprint Corp. from 2014 to 2016; Director at HeadSpin, Inc. from 2018 to 2024; Director at Moveworks, Inc. from 2021 to 2024; Chief Marketing Officer at Deutsche Telekom AG; Chief Business Officer & Senior Vice President at Google LLC from 2004 to 2014; Analyst at FMR LLC; Vice President-Finance at Fidelity Technologies Corp.; Trustee at Harlem Children's Zone, Inc.; and Chief Marketing Officer at T-Mobile International AG & Co. KG. from 2001 to 2004. Education includes graduate degrees from Boston College in 1994 and Northeastern University in 1992, and an undergraduate degree from Banaras Hindu University in 1989.
Palo Alto Networks, Inc. est spécialisé dans le développement et la mise en oeuvre de solutions de sécurité informatique à destination des entreprises. L'activité du groupe s'organise autour 3 de pôles :
- prestations de services de sécurité gérés : gestion de centres de données et stockage des données dans le cloud, gestion des processus de sauvegarde et de récupération des données, gestion et surveillance en temps réel des infrastructures informatiques et des applications, etc. ;
- développement de solutions de cybersécurité : solutions logicielles de détection des menaces et des intrusions, de protection contre les programmes malveillants, de sécurisation des données, des réseaux et des systèmes informatiques (antivirus, anti-spams, filtrage Web, pare-feu, etc.) ;
- prestations de conseil en sécurité : réalisation de formations et de mises à jour sur les menaces avant, pendant et après les attaques, gestion des risques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (67,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (20,8%) et Asie-Pacifique (11,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.