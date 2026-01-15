Pam Kaufman nommée directrice du divertissement chez Gap
Gap annonce la nomination de Pam Kaufman au poste de vice-présidente exécutive, directrice du divertissement, une fonction nouvellement créée et placée sous l'autorité directe du directeur général (CEO) Richard Dickson, à partir du 2 février.
Ce poste vise à construire et à étendre la plateforme de divertissement, de contenu et de licences de Gap dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma, du sport, du jeu, des produits grand public et des collaborations culturelles.
Dans cette optique, la chaine de vêtement ajoute qu'elle établira un bureau basé à Los Angeles sur Sunset Boulevard à partir de ce printemps, intégrant ainsi davantage l'entreprise dans l'écosystème du divertissement.
Chez Gap, Pam Kaufman se concentrera sur la mise à profit de ses relations profondes dans le domaine du divertissement, de la licence et de la culture afin d'aider les marques du groupe à développer des partenariats et des expériences pouvant stimuler une croissance à long terme.
Plus récemment, elle a été CEO des marchés internationaux, des produits de consommation mondiaux et des expériences chez le groupe de médias et de divertissement Paramount, où elle a supervisé une organisation de plusieurs milliards de dollars.
The Gap, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'habillement. La société propose des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour les femmes, les hommes et les enfants. Ses marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta proposent des vêtements, des accessoires et des produits de style de vie pour les hommes, les femmes et les enfants. Il s'agit d'un détaillant omni-canal, qui vend à ses clients à la fois en magasin et en ligne, par l'intermédiaire de magasins exploités par la société et de magasins franchisés, de sites web et d'accords avec des tiers. Ses services omnicanaux, notamment l'achat en ligne, le retrait en magasin, la commande en magasin, la recherche en magasin et l'expédition à partir du magasin, ainsi que des expériences améliorées basées sur la téléphonie mobile, sont adaptés à l'ensemble de ses marques. Gap comprend des vêtements et accessoires pour adultes, les collections GapKids, babyGap, Gap Maternity, GapBody et GapFit. Banana Republic est un détaillant de style de vie haut de gamme qui célèbre l'exploration et l'expression de soi grâce à une qualité intemporelle, des tissus polyvalents et des vêtements pour femmes, hommes et pour la maison d'une qualité exceptionnelle.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.