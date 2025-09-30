À l'heure où l'or tutoie des sommets historiques et où les investisseurs traquent les raretés : des producteurs capables de croître sans diluer, de verser des dividendes en hausse et de maîtriser leurs coûts. Pan African Resources (PAF) coche ces cases avec une régularité rare. Son secret ? Un modèle hybride qui marie des mines souterraines à haute teneur et des projets de retraitement de résidus à très bas coûts, le tout piloté par une discipline de capital éprouvée. Voici pourquoi, aujourd'hui, l'action offre encore un couple rendement/risque attractif selon nous.

Un modèle d’affaires taillé pour la marge

Pan African Resources (PAF ci-après) combine deux moteurs complémentaires. D'un côté, des actifs de surface (retraitement de résidus) qui fournissent des onces à AISC inférieur à la moyenne du secteur, faiblement intensifs en capital, à longue durée de vie et peu exposés aux aléas géotechniques. De l’autre, des mines souterraines à haute teneur qui assurent la profondeur industrielle, la flexibilité des plans miniers et l’upside géologique.

Source : Pan African Resources

Ce mix a livré en 2025 une production de 196 527 oz (+6%), un chiffre d’affaires de 540 millions USD (+45%) et un résultat net record de 140,6 millions USD (+78 %), dopés par un prix de l’or moyen reçu de 2 735 USD/oz (+36%). La montée en puissance de MTR (Mogale Tailings Retreatment) et la mise en route de Tennant Mines en Australie porteront la production 2026 à 275–292 koz (+40%), avec une baisse attendue du coût unitaire.

Source : Pan African Resources

Côté bilan, la trajectoire est tout aussi lisible : dette nette à 150,5 millions USD au 30/06/2025 (après un pic à 228,5 millions USD six mois plus tôt) et objectif de désendettement intégral en 2026 aux prix actuels de l’or. Le Conseil propose par ailleurs un dividende record de ZAR 0,37 par action ; un signal fort sur la génération de trésorerie future, alors même que le groupe n'est plus couvert depuis le 1er juillet 2025 et capte désormais pleinement la hausse du métal.

Six implantations, un portefeuille cohérent

Le groupe opère aujourd’hui six pôles complémentaires, désormais répartis entre Afrique du Sud et Australie, deux juridictions minières matures :

Barberton Underground (Fairview, Sheba, Consort – Afrique du Sud) : des gisements historiques à haute teneur, droits miniers jusqu’en 2051. Fairview a aligné cinq années sans fatalité en FY25, Consort demeure un îlot de sécurité exemplaire (23 ans sans fatalité) et a rebasculé en cash-flow positif. BTRP (Barberton Tailings Retreatment Plant) : le pionnier du retraitement de résidus du groupe, désormais prolongé de 6 ans grâce à de nouvelles sources de rejets, et plus bas coût du portefeuille. Evander Underground (Afrique du Sud) : performance perfectible en 2025, mais sous-vertical hoisting shaft pleinement opérationnel depuis avril 2025 et montée en grade attendue sur la 24 Level B-Line. Droits miniers jusqu’en 2038. Elikhulu (Evander, Afrique du Sud) : l’un des étendards des opérations de surface, avec environ 9 ans de vie résiduelle et un AISC < 1 100 USD/oz ; moteur d’EBITDA (80 millions USD en 2025) et de cash-flow. MTR (Mogale Tailings Retreatment en Afrique du Sud) : mis en service en avance et sous budget, déjà en dépassement de capacité nominale, et en expansion vers 60 koz/an. La cluster Soweto (réserves >500 koz récupérables) ouvre la voie à une extension incrémentale (1,2–1,3 Mt/mois) ou, en option, à une usine dédiée à plus gros capex mais à payback de 2–3 ans aux prix actuels. Tennant Mines (Tennant Creek, Australie) : acquisition stratégique (TCMG) apportant 1,3 Moz de ressources et 400 koz de réserves, une usine CIL 840 kt/an (commissionnée en 12 mois) déjà au régime, et un potentiel d’exploration considérable (White Devil, Warrego Cu-Au). Guidage de 46–50 koz pour 2026 avec un AISC juste sous 1 600 USD/oz.

Ce maillage fait pivoter le mix vers 60% d’onces de surface : une transformation structurelle qui abaisse l’AISC du groupe, allonge les vies de mines et stabilise la génération de trésorerie.

Source : Pan African Resources

AISC : la boussole de la rentabilité et le cas Pan African Resources

L’AISC (All-In Sustaining Cost) mesure, par once, le coût complet de maintien d’une production (opex, royalties, G&A récurrent, capex de sustaining, exploration de sustaining, réhabilitation). Il exclut l’impôt, le financement et le capex de croissance (nouveaux projets, extensions majeures).

Source : Pan African Resources

En 2025, le groupe affiche un AISC moyen de 1 600 USD/oz (impacté par un perte de couverture de 30 USD/oz et un rand un peu plus ferme que prévu). Point décisif pour l’investisseur : 85 % de la production provient d’actifs à 1 425 USD/oz d’AISC (MTR, BTRP, Elikhulu, Evander u/g, Fairview). À un prix d’or reçu moyen de 2 735 USD/oz, cela impliquerait une marge AISC de 1 310 USD/oz sur cette base cœur, contre 1 135 $/oz au niveau groupe de 1 600 USD/oz. Pour 2026, la guidance AISC se situe entre 1 525 et 1 575 USD/oz, l’effet inflation étant compensé par la pleine année de MTR et Tennant, et les grades plus élevés à Evander.

Source : Pan African Resources

Traduction économique : l’essor des onces de surface (MTR/Elikhulu/BTRP) resserre l'éventail des coûts, stabilise les marges, et accroît la visibilité des flux alors que la base souterraine continue d’apporter l’upside en grade et en durée de vie.

Capex, discipline et création de valeur

Le capex 2026 sera plus élevé que le consensus initial (revu à 146 millions USD contre 71 millions USD attendus), car l'entreprise anticipe plusieurs points :

Winkelhaak pump station (Elikhulu) pour sécuriser 8 années additionnelles d’optimisation d’alimentation,

Expansion de MTR (capacité et flexibilité de feed),

Développements à Evander (24–25 Levels),

Tennant Mines (développement de pits/études Warrego Cu-Au, White Devil).

Cette avance de capex intervient dans un environnement de prix de l’or porteur, sans sacrifier le dividende (proposé +77% en USD) ni l’objectif de désendettement total d'ici 2026. Au-delà, le groupe prévoit un retour vers un soutenable 40–50 millions USD annuels de sustaining dès 2027, la croissance organique étant priorisée sur les acquisitions "chères".

Décarbonation et sécurité : les fondations extra-financières

Pan African Resources (PAF) déroule une feuille de route crédible vers 15% d’énergie renouvelable d’ici 2027 (environ 85 MW de solaire ajoutés sur 24 mois : Evander 20 MW, MTR 20 MW, PPA NOA 40 MW, Tennant 5 MW). Les économies déjà tangibles (environ 4,2 millions de dollars US en 2025 à Evander/Fairview) amortissent la hausse tarifaire et sécurisent la disponibilité énergétique (aucune contrainte de puissance depuis neuf mois). Côté sécurité, l’objectif reste le zéro accident : LTIFR en amélioration, performances remarquables sur les sites de surface (zéro LTI/RI en FY25). Le groupe a cependant déploré trois accidents mortels en souterrain sur la période ; un audit externe des pratiques est en cours et les correctifs sont déployés. Enfin, sur la criminalité/illégal mining, les coopérations avec autorités et pairs se renforcent, tandis que la réhabilitation des vieux ouvrages réduit les intrusions.

Tennant Mines : un second pilier, un levier d’exploration

L’acquisition de TCMG ancre PAF dans une juridiction Tier 1 et livre déjà : usine CIL 840 kt/an construite en 12 mois dans le budget, premier gold smelt en mai 2025, régime stable en T1 FY26 et 46–50 koz guidés pour l’exercice à un AISC <1 600 USD/oz.

Source : Pan African Resources

Au-delà de la production, Tennant Creek ouvre un district :

Warrego (Cu-Au) et White Devil en études de faisabilité ;

montée en capacité de Nobles (environ 1 000 kt/an) ;

nouvelles méthodes d’exploration (drones, magnéto-tellurique) propices aux découvertes “sous le radar” des anciennes campagnes.

Source : Pan African Resources

C’est un second pilier industriel et géologique qui diversifie le risque-pays, apporte des réserves/ressources additionnelles (environ 1,3 Moz et 400 koz) et alimente le pipeline de croissance organique à fort TRI (NPV 129,7 millions USD, IRR 144% sur le cas de base).

Catalyseurs boursiers : Londres, dividende et GDX

Sur le plan des marchés boursiers, la société prépare le transfert d’AIM vers le Main Market de Londres, entre le 22 octobre et le 31 décembre 2025, sans levée de fonds, ni émission de nouveaux titres. L’objectif : accroître la base d’investisseurs, améliorer la liquidité et, potentiellement, l’indexation. Déjà, la valeur a intégré les ETF GDX/GDXJ, et a figuré dans le Top 3 des performances de la JSE en 2024, sur fond de free float à 86% et d’une base investie UK/SA/US en expansion.

L'or, vent arrière structurel

Nous restons constructifs sur l’or : achats des banques centrales soutenus, volatilité géopolitique persistante, baisse attendue des taux et affaiblissement du dollar constituent un cocktail favorable. Pour un producteur désormais non couvert, orienté surface et en croissance de volumes, la sensibilité positive au métal est élevée et visible dans la trésorerie et donc dans le dividende.

Cours de l'or vs. cours de l'action depuis 2015 :



Pan African Resources assemble les trois ingrédients les plus recherchés du secteur : marges élevées et défensives (mix surface), croissance visible (MTR, Tennant, Evander 24 Level) et discipline de capital (capex avancé mais finement ciblé, désendettement rapide, dividende en hausse). Avec >13 Moz de réserves et >42 Moz de ressources, des droits miniers longs (Barberton 2051, Evander 2038), et une décarbonation qui protège le coût-énergie, le dossier offre une asymétrie attrayante : un rendement immédiat et une optionalité de croissance peu dilutive. À nos yeux, c’est une opportunité d’investissement de qualité, à la croisée d’un cycle de l’or porteur et d’une exécution industrielle qui fait cas d'école. A ce titre, nous avons récemment entré le titre dans notre portefeuille Investisseur Europe.