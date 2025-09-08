De gré ou de force, Panasonic n'a pas encore franchement entrepris les réformes nécessaires à sa revitalisation, comme l'ont par exemple fait avec de notables succès d'autres grands conglomérats nippons.

Malgré divers plans de restructuration successifs et des paris industriels audacieux - par exemple le partenariat avec Tesla pour la conception de batteries, ou l'acquisition du spécialiste de la logistique et de l'IA Blue Yonder - les résultats du groupe tardent à s'améliorer.

Depuis quelques années, les spéculations vont bon train concernant une possible scission du conglomérat, ou a minima des cessions d'actifs. Mais les choses, ici aussi, tardent à avancer, même si une première étape intéressante fut la vente des quatre cinquièmes du capital de Panasonic Automotive au fonds de private equity Apollo à la fin de 2024.

Panasonic promet désormais de se positionner dans la modernisation des usines avec sa plateforme tant matérielle que logicielle - pilotée bien sûr par des technologies d'intelligence artificielle dernier cri. L'objectif de ces nouvelles activités est d'atteindre un tiers du chiffre d'affaires consolidé d'ici dix ans, contre une part encore marginale aujourd'hui.

La route à parcourir reste donc encore longue. D'autant que ces promesses ne sont pas nouvelles. Il y a dix ans, le groupe basé à Osaka promettait déjà de devenir un poids lourd de la robotique industrielle, ce qui n'est jamais advenu, pendant que des concurrents comme Fanuc, ABB, KUKA ou Yaskawa, eux, mordaient à pleines dents dans l'opportunité.

En dollars américains, le chiffre d'affaires de Panasonic a perdu 16% en dix ans, tandis que le profit d'exploitation diminuait d'un quart. Les cash-flows sont restés sous une pression tenace, et la distribution de dividendes n'a pu que très modestement croître.

En conséquence, la valorisation boursière du groupe a fait du surplace. Elle évolue actuellement à douze fois les profits, c'est-à-dire pile sur sa moyenne à dix ans ; ainsi que sous la valeur des capitaux propres, ce qui est inédit, mais il est vrai qu'entre-temps la position financière de Panasonic est passée d'une trésorerie excédentaire à une situation de dette nette - celle-ci reste cependant parfaitement gérable.

Le segment électroménager et électronique grand public, qui représente toujours un dixième du profit d'exploitation consolidé, est aussi celui qui affiche la plus faible croissance. Après le segment automobile, ceci amène plus d'un observateur à penser qu'il sera le prochain sur la liste de la déconsolidation.