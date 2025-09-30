Le joaillier danois a annoncé qu'Alexander Lacik prendra sa retraite lors de la prochaine assemblée générale, le 11 mars 2026, après près de sept ans à la tête du groupe en tant que président-directeur général. Il cédera sa place à Berta de Pablos-Barbier, actuelle directrice marketing, qui deviendra la nouvelle CEO. Elle poursuivra la transformation stratégique de Pandora en une marque de joaillerie à part entière, dans la continuité des résultats obtenus sous la direction d'Alexander Lacik.
Arrivée chez Pandora en novembre 2024 comme CMO et membre de la direction exécutive, Berta de Pablos-Barbier a piloté avec succès le repositionnement de la marque comme acteur global de la joaillerie, pilier central de la stratégie de croissance Phoenix. La notoriété de Pandora a atteint un niveau record, portée par une offre renouvelée et des campagnes marketing innovantes.
De nationalité espagnole, Berta de Pablos-Barbier cumule 30 ans d'expérience internationale dans les secteurs du luxe et des biens de consommation. Avant Pandora, elle a dirigé les maisons de champagne Moët & Chandon, Dom Pérignon et Mercier (groupe LVMH), après avoir occupé des postes de direction chez Mars Wrigley, Lacoste et Boucheron.
Sa nomination est le fruit d'un processus de sélection rigoureux, inscrit dans le plan de succession de long terme du conseil d'administration, indique la société.
Nommé CEO en avril 2019, Alexander Lacik a conduit le redressement de Pandora et lancé la stratégie Phoenix. Sous sa direction, le chiffre d'affaires a progressé de 45% et les effectifs sont passés de 24 000 à 37 000 personnes.
Alexander Lacik currently works at Pandora AS, as President & Chief Executive Officer from 2019, Pandora Production Co., Ltd., as President & Chief Executive Officer from 2019, Groupe Pandora SAS, as Chief Executive Officer, CC 4 (2011) Ltd., as Director, and Essity AB, as Director from 2025. Mr. Lacik also formerly worked at Britax Childcare Ltd., as Chief Executive Officer & Director, Swedish Match AB, as Director, HL Display AB, as Director, Britax Childcare Holdings Ltd., as Director, Britax Excelsior Ltd., as Director, and Reckitt Benckiser, Inc., as President-North American Region from 2013 to 2017. Mr. Lacik received his undergraduate degree from the University of Linnaeus.
Pandora A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie et de joaillerie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- breloques et bracelets (74,3%) ;
- autres (25,7%) : bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes et diamants.
A fin 2024, le groupe dispose de 6 785 points de vente (dont 2 788 magasins concept) dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (0,2%), Etats-Unis (30,7%), Royaume-Uni (12,4%), Italie (7,8%), Allemagne (7%), Espagne (4,5%), Mexique (4,5%), France (3,8%), Australie (3,5%), Chine (1,3%) et autres (24,3%).
