Pandora changera de CEO en 2026

Le joaillier danois a annoncé qu'Alexander Lacik prendra sa retraite lors de la prochaine assemblée générale, le 11 mars 2026, après près de sept ans à la tête du groupe en tant que président-directeur général. Il cédera sa place à Berta de Pablos-Barbier, actuelle directrice marketing, qui deviendra la nouvelle CEO. Elle poursuivra la transformation stratégique de Pandora en une marque de joaillerie à part entière, dans la continuité des résultats obtenus sous la direction d'Alexander Lacik.



Arrivée chez Pandora en novembre 2024 comme CMO et membre de la direction exécutive, Berta de Pablos-Barbier a piloté avec succès le repositionnement de la marque comme acteur global de la joaillerie, pilier central de la stratégie de croissance Phoenix. La notoriété de Pandora a atteint un niveau record, portée par une offre renouvelée et des campagnes marketing innovantes.



De nationalité espagnole, Berta de Pablos-Barbier cumule 30 ans d'expérience internationale dans les secteurs du luxe et des biens de consommation. Avant Pandora, elle a dirigé les maisons de champagne Moët & Chandon, Dom Pérignon et Mercier (groupe LVMH), après avoir occupé des postes de direction chez Mars Wrigley, Lacoste et Boucheron.



Sa nomination est le fruit d'un processus de sélection rigoureux, inscrit dans le plan de succession de long terme du conseil d'administration, indique la société.



Nommé CEO en avril 2019, Alexander Lacik a conduit le redressement de Pandora et lancé la stratégie Phoenix. Sous sa direction, le chiffre d'affaires a progressé de 45% et les effectifs sont passés de 24 000 à 37 000 personnes.

