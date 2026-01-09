Pandora dévisse après une publication préliminaire décevante
Pandora dévisse de 9% à Copenhague après la présentation par le fabricant de bijoux de ses résultats préliminaires pour 2025, dont une croissance organique des ventes estimée à 6%, légèrement sous ses prévisions précédentes de 7 à 8%.
"La performance du chiffres d'affaires reflète une année marquée par un sentiment généralement faible des consommateurs, l'Amérique du Nord étant particulièrement impactée au 4e trimestre 2025", explique le groupe danois.
"La performance globale montre une forte marge brute et une discipline des coûts qui compensent partiellement les vents contraires externes importants liés aux prix des matières premières, aux taux de change et aux droits de douane", tempère-t-il.
Aussi, Pandora estime que sa marge d'EBIT pour l'ensemble de 2025 devrait être en ligne avec sa prévision d'environ 24%, et que son EBIT devrait donc ressortir autour de 7,8 milliards de couronnes danoises (après 8 MdsDKK en 2024).
Le 5 février, en plus des résultats définitifs, sa nouvelle CEO Berta de Pablos-Barbier présentera les priorités stratégiques du groupe pour 2026, incluant une mise à jour sur les plans visant à réduire l'exposition aux matières premières.
Pandora A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie et de joaillerie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- breloques et bracelets (74,3%) ;
- autres (25,7%) : bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes et diamants.
A fin 2024, le groupe dispose de 6 785 points de vente (dont 2 788 magasins concept) dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (0,2%), Etats-Unis (30,7%), Royaume-Uni (12,4%), Italie (7,8%), Allemagne (7%), Espagne (4,5%), Mexique (4,5%), France (3,8%), Australie (3,5%), Chine (1,3%) et autres (24,3%).
