Pandora A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie et de joaillerie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - breloques et bracelets (74,3%) ; - autres (25,7%) : bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes et diamants. A fin 2024, le groupe dispose de 6 785 points de vente (dont 2 788 magasins concept) dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (0,2%), Etats-Unis (30,7%), Royaume-Uni (12,4%), Italie (7,8%), Allemagne (7%), Espagne (4,5%), Mexique (4,5%), France (3,8%), Australie (3,5%), Chine (1,3%) et autres (24,3%).