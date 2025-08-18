UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Pandora avec un objectif de cours abaissé de 950 à 830 couronnes danoises, continuant de voir des risques à la baisse pour les estimations et les multiples de valorisation du fabricant de bijoux.
'Les ventes en données comparables sous les attentes au deuxième trimestre et le ralentissement supplémentaire de la dynamique au troisième soutiennent notre thèse d'investissement', juge le broker, revenant sur les résultats dévoilés vendredi.
Pandora : objectif de cours abaissé chez UBS
Publié le 18/08/2025 à 10:24
