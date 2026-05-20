Panmure Liberum abaisse sa cible sur Ryanair

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours abaissé de 27,50 à 26,50 EUR.

Panmure Liberum rapporte que la compagnie irlandaise continue d'être "significativement rentable" malgré un contexte géopolitique incertain et des hypothèses plus prudentes sur les revenus unitaires et les coûts du carburant. Le bureau d'études a réduit ses prévisions de bénéfice de respectivement 24 et 29% pour les exercices comptables 2027 et 2028 et réduit son objectif de cours de 27,5 à 26,5 euros.



La note souligne que les réservations de dernière minute demeurent résilientes, tant en volumes qu'en rendements, tandis que les remises consenties pour soutenir la demande restent marginales, inférieures à 1%.



D'après Panmure Liberum, la solidité du bilan et la génération de trésorerie devraient permettre à Ryanair de traverser la crise actuelle tout en renforçant potentiellement sa position concurrentielle face aux compagnies plus fragiles.