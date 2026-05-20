Panmure Liberum rapporte que la compagnie irlandaise continue d'être "significativement rentable" malgré un contexte géopolitique incertain et des hypothèses plus prudentes sur les revenus unitaires et les coûts du carburant. Le bureau d'études a réduit ses prévisions de bénéfice de respectivement 24 et 29% pour les exercices comptables 2027 et 2028 et réduit son objectif de cours de 27,5 à 26,5 euros.
La note souligne que les réservations de dernière minute demeurent résilientes, tant en volumes qu'en rendements, tandis que les remises consenties pour soutenir la demande restent marginales, inférieures à 1%.
D'après Panmure Liberum, la solidité du bilan et la génération de trésorerie devraient permettre à Ryanair de traverser la crise actuelle tout en renforçant potentiellement sa position concurrentielle face aux compagnies plus fragiles.
Ryanair Holdings plc est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols à bas prix en Europe. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (66,2%) : 184 millions de personnes transportées en 2024/25 ;
- prestations de services (33,8%) : essentiellement vente de charters, location de véhicules, vente en vol et prestations au sol.
A fin mars 2025, le groupe exploite une flotte de 613 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (5,4%), Italie (21,3%), Espagne (17,8%), Royaume-Uni (14,6%) et autres (40,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.