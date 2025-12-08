Panmure Liberum dégrade sa recommandation sur Safran de "achat" à "conserver" avec un objectif de cours à un an remonté de 205 à 230 euros (et celui à 3 ans de 260 à 285 euros) après une révision de ses prévisions pour le motoriste et équipementier aéronautique.
"Safran s'installe dans la période relativement calme post-reprise du milieu de cycle - il existe des courants croisés sous la surface, mais ils devraient offrir une croissance modérée, ralentissant à court terme pour un avenir prévisible", estime le broker.
Panmure Liberum prévient cependant que cette phase de navigation sans encombre ne peut durer qu'un certain temps, et qu'une récession d'une certaine gravité suivra inévitablement, mais qu'il ne peut pas prévoir quand elle se produira, ni sa gravité.
En attendant, il a révisé ses prévisions pour le groupe français, avec une augmentation de l'EBIT attendu d'environ 5% jusqu'en 2028, et a prolongé sa projection jusqu'en 2032, pour comparaison avec le reste de sa couverture.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
