Panmure Liberum dégrade sa recommandation sur Safran de "achat" à "conserver" avec un objectif de cours à un an remonté de 205 à 230 euros (et celui à 3 ans de 260 à 285 euros) après une révision de ses prévisions pour le motoriste et équipementier aéronautique.

"Safran s'installe dans la période relativement calme post-reprise du milieu de cycle - il existe des courants croisés sous la surface, mais ils devraient offrir une croissance modérée, ralentissant à court terme pour un avenir prévisible", estime le broker.

Panmure Liberum prévient cependant que cette phase de navigation sans encombre ne peut durer qu'un certain temps, et qu'une récession d'une certaine gravité suivra inévitablement, mais qu'il ne peut pas prévoir quand elle se produira, ni sa gravité.

En attendant, il a révisé ses prévisions pour le groupe français, avec une augmentation de l'EBIT attendu d'environ 5% jusqu'en 2028, et a prolongé sa projection jusqu'en 2032, pour comparaison avec le reste de sa couverture.