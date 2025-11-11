Panmure Liberum réitère son conseil 'achat' sur Adecco avec un objectif de cours à 12 mois rehaussé de 28,60 à 31,60 francs suisses, dans le sillage d'estimations de BPA relevées de 8,4% à 1,51 euro pour 2025 et de 11,3% à 2,63 euros pour 2026.

Selon le broker, son objectif de cours valorise Adecco à des ratios VE/EBITDA de 10,8 fois et 8,1 fois sur la base de ses estimations 2025 et 2026, respectivement, contre un niveau médian de 9 fois sur les 11 dernières années, ajusté des effets exceptionnels.