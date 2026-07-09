Panmure Liberum relève sa cible sur Richemont avant la publication trimestrielle
Panmure Liberum a relevé jeudi son objectif de cours sur Richemont, mentionnant un environnement de demande plus porteur qu'anticipé ainsi que le repli des cours de l'or à l'approche de la publication du chiffre d'affaires trimestriel, prévue le mercredi 15 juillet.
Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier indique avoir porté sa cible sur le titre du géant suisse du luxe de 184 à 190 CHF, tout en maintenant sa recommandation à "conserver".
Ses analystes expliquent en effet avoir ajusté à la hausse leurs prévisions de bénéfice net par action (BPA) pour l'exercice 2026/27, avec une estimation relevée de 9,8% à 8 EUR et de 1,5% à 8,64 EUR pour l'exercice 2027/28.
"Ces révisions reflètent des conditions de marché plus favorables pour la demande ainsi qu'un prix de l'or inférieur à nos projections initiales", explique le courtier dans sa "preview".
Un optimisme teinté d'une certaine prudence
Malgré ce relèvement d'objectif, Panmure Liberum considère que la valorisation actuelle du groupe laisse peu de marge de progression immédiate.
Sur la base de ces nouvelles prévisions, l'action Richemont s'échange à des multiples de valeur d'entreprise sur résultat opérationnel (VE/EBIT) de 20,6 fois pour l'exercice 2026/27 et de 18,5 fois pour 2027/28, fait valoir l'établissement londonien, alors que le niveau médian historique de valorisation du titre au cours des six dernières années s'établit à 18,4 fois.
A la Bourse de Zurich, l'action Richemont avançait de 1% à 182,7 francs suisses jeudi dans le sillage de ces commentaires, portant à plus de 6% ses gains depuis le début de l'année.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.