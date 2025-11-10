Panmure Liberum relève sa recommandation sur Rightmove de 'conserver' à 'achat' malgré un objectif de cours abaissé de 790 à 660 pence, après l'annonce d'un programme d'investissement surprise axé sur l'IA et une réduction des prévisions de revenus à moyen terme.

Ceci amène le broker à réduire son taux de croissance des revenus à 8% pour 2026 et 2027, et à prévoir désormais une baisse de la marge d'EBIT à 65% en 2027, puis jusqu'à 60% au cours des années suivantes compte tenu de l'augmentation des investissements.

'La crédibilité prendra du temps à se reconstruire, mais pour l'instant, le cours de Bourse fait ressortir un PER de 18,6 fois et de 13,7 fois l'EBIT, ce qui est suffisamment prudent pour que nous passions à l'achat', juge-t-il néanmoins.