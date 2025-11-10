Rightmove plc est une société basée au Royaume-Uni, qui exploite les plateformes Rightmove, dont l'audience est la plus importante de tous les portails immobiliers du Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'agence, les logements neufs et les autres secteurs. Le secteur Agence fournit des services d'annonces immobilières de revente et de location sur les plateformes de Rightmove. Le secteur des logements neufs fournit des services d'annonces immobilières aux promoteurs de logements neufs et aux associations de logement sur les plates-formes de Rightmove. Le secteur Other comprend les services d'annonces immobilières commerciales et à l'étranger, les services d'annonces non immobilières, les services de publicité et de données de tiers et l'activité de prêts hypothécaires. Il fournit également des services d'évaluation et des données immobilières complètes, ainsi qu'un programme de formation professionnelle gratuit pour les agents immobiliers. Ses clients sont principalement des agents immobiliers, des agents de location et des promoteurs de logements neufs qui annoncent des biens à vendre et à louer au Royaume-Uni.