Panmure Liberum relève sa recommandation sur Rightmove
Publié le 10/11/2025 à 15:59
Ceci amène le broker à réduire son taux de croissance des revenus à 8% pour 2026 et 2027, et à prévoir désormais une baisse de la marge d'EBIT à 65% en 2027, puis jusqu'à 60% au cours des années suivantes compte tenu de l'augmentation des investissements.
'La crédibilité prendra du temps à se reconstruire, mais pour l'instant, le cours de Bourse fait ressortir un PER de 18,6 fois et de 13,7 fois l'EBIT, ce qui est suffisamment prudent pour que nous passions à l'achat', juge-t-il néanmoins.