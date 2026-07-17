Panmure Liberum, en partenariat avec Agency Partners, indique relever son conseil sur le titre Airbus, passant de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours relevé de 141 à 198 EUR. Pas de quoi convaincre le marché : le titre cède 1,7% à Paris.

Panmure Liberum considère que la forte accélération des livraisons au deuxième trimestre renforce la crédibilité de la montée en cadence de la famille A320 vers un rythme de 75 appareils par mois, après un premier trimestre pénalisé par les retards de livraisons à la Chine et les problèmes de panneaux de fuselage.



Le broker a d'ailleurs revu en profondeur ses prévisions afin d'intégrer les perspectives 2026, les récentes commandes, notamment celle d'AirAsia sur l'A220, ainsi que l'impact attendu de la hausse des prix du carburant, susceptible d'accélérer le remplacement des appareils les plus anciens par des avions de nouvelle génération.



Au final, le broker estime que la valorisation du titre demeure "attractive", avec un potentiel de hausse de 23% à trois ans. Il relève en parallèle son objectif de cours à trois ans de 170 EUR à 237 EUR et souligne qu'Airbus pourrait redevenir plus actif en matière de rachats d'actions ou d'allocation du capital grâce à une trésorerie nette attendue proche de 20 MdsEUR en fin de décennie.