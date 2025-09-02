Le spécialiste américain des lentilles ophtalmologiques et des produits liés à la fertilité traverse sa plus mauvaise passe depuis près de trois ans. La trajectoire de croissance régulière qui avait rassuré analystes et investisseurs au cours des dernières années apparaît beaucoup plus fragile en 2025.

À l’instar d’Alcon, son concurrent suisse, l’exercice en cours se révèle particulièrement ardu. Depuis janvier, le titre a perdu plus d’un quart de sa valeur. La première moitié de l’année avait déjà été marquée par un abaissement des prévisions pour les deux divisions principales : CooperVision, dédiée aux lentilles de contact souples, et CooperSurgical, active dans les dispositifs médicaux, la contraception et la cryoconservation.

Les signaux de faiblesse étaient donc déjà visibles, et les attentes pour le troisième trimestre (clos fin juillet) étaient volontairement modestes. Mais les investisseurs espéraient malgré tout un discours rassurant de la direction, susceptible d’apporter un peu de visibilité. Malgré tout, le groupe a quand même déçu : les résultats sont sous les attentes, les objectifs sont de nouveau revus à la baisse et l’effet combiné des droits de douane et de la pression sur les prix laisse augurer une fin d’année compliquée.

L’année 2025 devrait ainsi marquer une rupture dans le parcours de croissance habituellement linéaire de Cooper. L’entreprise a pourtant prouvé sa résilience par le passé, notamment lors de la pandémie de Covid quand elle avait surmonté un premier revers d’activité. The Cooper Companies a toujours des armes pour surprendre et se remettre dans le sens de la marche. Car le groupe parie gros sur la montée en gamme de ses produits avec, par exemple, des innovations destinées à améliorer l’oxygénation des lentilles ou à mieux traiter la sécheresse oculaire. De nouveaux relais de croissance apparaissent également dans des segments à forte valeur ajoutée, comme la gestion de la myopie chez les enfants.

Ces pistes ne suffisent cependant pas à compenser les difficultés immédiates. The Cooper Companies doit composer avec un surcoût lié aux droits de douane, estimé à 24 millions de dollars, quand son concurrent Alcon, plus de deux fois plus grand par le chiffre d’affaires, évalue l’impact à environ 100 millions.

On l’aura bien compris, à court terme, The Cooper Companies manque de catalyseurs. La valorisation demeure exigeante, à plus de 30 fois les bénéfices, mais elle est déjà sensiblement en retrait par rapport aux multiples observés il y a encore quelques semaines à peine. Cela semble pleinement justifié et il faudra sans doute une bonne surprise lors de la publication du T4 pour ambitionner un vrai retournement de situation. Cette conclusion s’applique aussi à Alcon qui traverse une phase tout aussi délicate.





