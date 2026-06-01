Après une décennie d'ascension insolente, la superbe machine de Copart semble s'enrayer. Le leader mondial de la casse automobile fait face à une fuite des investisseurs, inquiets de voir ses volumes fondre. Pourtant, avec un bilan sans aucune dette et une valorisation devenue très attractive, le dossier n'a rien perdu de sa superbe.

On doit ce succès boursier, qui est l’un des plus grands de l’histoire américaine, à Willis Johnson. Vétéran de la guerre du Vietnam ayant décroché la Purple Heart pour avoir été blessé au combat. De retour au pays, sans aucun diplôme universitaire et dans une ambiance anti-guerre, il décide de se concentrer sur le travail.

Fondée en 1982 par Willis, alors âgé de 34 ans, Copart démarre modestement grâce à des crédits et des apports personnels, bien loin des ambitions de fortune ou d'introduction en bourse. Au début des années 1990, l'entreprise ne compte encore que 4 sites, avant d'en ajouter 8 de plus en 1994.

Cette année-là marque un véritable tournant : le groupe s'introduit sur le marché pour lever des capitaux et s'offrir le North Texas Salvage Pool, le plus grand vendeur de pièces détachées des États-Unis. Dans la foulée, le rachat de NER Auction Group lui permet de doubler son réseau. Pour l'anecdote, Willis, peu enclin aux mondanités financières, raconte dans sa biographie “Junk to Gold” que pendant que les banquiers en costume fêtaient l'entrée en bourse, il s'est éclipsé pour aller visiter une casse concurrente qu'il projetait de racheter.

Le modèle économique, resté inchangé depuis les origines, brille par sa simplicité : Copart vend aux enchères des véhicules déclarés irréparables, majoritairement fournis par des compagnies d'assurance. Sa véritable force réside dans une subtilité de taille : l'entreprise ne possède pas les véhicules. Elle orchestre le stockage, la mise en vente et la livraison, tout en prélevant une commission sur chaque transaction.

C'est cette formule gagnante qui a porté le succès boursier du groupe. Propulsé par son expansion internationale, Copart compte aujourd'hui 275 sites répartis dans 11 pays, et propose plus d'un demi-million de véhicules chaque jour.

2025 : le début de la tempête

L'histoire semblait idyllique. Pourtant, après une ascension boursière comparable à celle d'Apple, le groupe s'est heurté à un plafond. Sa valorisation est devenue excessive et les premiers nuages se sont accumulés. Le point de rupture est survenu en mai 2025, lors de la publication des résultats de l'hiver 2024-2025.

Il faut préciser que l'activité de Copart dépend quasi exclusivement du flux de véhicules envoyés par les assureurs : si l'approvisionnement se tarit, les performances s'effondrent. Alors que l'hiver est traditionnellement la période la plus rentable en raison de la hausse des accidents, et que la rigueur de la saison 2024-2025 laissait espérer un cru historique, l'entreprise a déçu Wall Street. Elle a publié un bénéfice net inférieur aux attentes, plombé par des ventes atones et une hausse des charges.

Depuis lors, le titre peine à rebondir et s'enfonce dans une spirale baissière. Entre cessions d'actions par les dirigeants et publications trimestrielles décevantes, la société reste aujourd'hui très éloignée de ses sommets. Pourtant, la recette initiale n'a pas changé et les fondamentaux demeurent solides, même s'ils s'essoufflent par rapport aux performances passées.

La résilience de Copart face à la crise du Covid illustre d'ailleurs la robustesse de son profil, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice net en progression quasi constante, sans creux majeur. Le véritable point de vigilance concerne désormais les marges. C'est en effet sa rentabilité opérationnelle exceptionnelle, culminant autrefois à 42%, qui faisait la force de l'action. Récemment, cette profitabilité s'est effritée et peine à retrouver ses plus-hauts, un repli fort heureusement compensé par la croissance de l'activité qui permet de préserver un bénéfice net convaincant d'année en année.

Il faut bien le reconnaître : en dehors de cette baisse de rentabilité, la gestion globale de Copart frise le sans-faute. Le bilan financier affiche une santé insolente. Les acquisitions passées ont été largement amorties, la dette à long terme a totalement disparu depuis 2024, et les flux de trésorerie libre (free cash flow) se maintiennent à un niveau stable, sans donner de signe de décrochage.

Le véritable point de friction relève plutôt d'un "problème de riche" : la sous-utilisation chronique de ce capital. Copart ne verse aucun dividende et, malgré des programmes réguliers de rachat d'actions, sa trésorerie s'accumule à une vitesse spectaculaire.

Le trésor de guerre est ainsi passé de 156 MUSD en 2016 à 4,79 MdsUSD (en incluant les valeurs mobilières de placement). Si cette thésaurisation massive pointe du doigt une allocation de capital perfectible, elle est loin de constituer un danger immédiat. Au contraire, elle offre au groupe un matelas de sécurité exceptionnel pour l'avenir.

Pourquoi le titre peine-t-il à rebondir ?

Les bonnes nouvelles se font attendre. Si les résultats financiers affichent parfois de légères hausses, elles s'avèrent insuffisantes pour rassurer un marché devenu sceptique. À cela s'ajoute un puissant mouvement de prises de bénéfices : autrefois valeur "chouchou" des investisseurs américains, Copart subit aujourd'hui leur désengagement au fil des publications trimestrielles décevantes.

Le principal point noir réside dans la crise d'approvisionnement en véhicules. Censée être passagère, elle semble désormais s'installer dans la durée. Quelle en est la cause ? Copart a-t-il perdu son statut de partenaire privilégié des assureurs ? Non, la plateforme conserve son leadership incontesté. Les compagnies d'assurance incitent-elles à réparer davantage plutôt qu'à envoyer à la casse ? Pas du tout, la dynamique reste identique sur ce point.



Deux facteurs expliquent cette situation. D'abord, la modernisation du parc automobile : les nouveaux modèles intègrent toujours plus de technologies de sécurité pour éviter les collisions. Ensuite, la flambée des tarifs de l'assurance auto. Poussée par le coût de réparation de ces véhicules technologiques, la facture grimpe. Remettre en état une hybride moderne bardée de capteurs s'avère bien plus onéreux qu'une berline des années 2000. Paradoxalement, cela conduit aussi à déclarer les véhicules irréparables beaucoup plus rapidement.

Pour amortir ce choc financier, la seule option des ménages est d'accepter une franchise plus élevée, c'est-à-dire la somme qui reste à la charge du conducteur après un sinistre. Résultat direct : pour s'éviter ces frais, les automobilistes renoncent à déclarer les petits et moyens accrochages. Les volumes de dossiers chutent ainsi chez les assureurs, même si la part des véhicules envoyés à la casse reste importante.

Une tendance qui inquiète les investisseurs. Ces derniers redoutent que le flux de véhicules arrivant chez Copart ne se tarisse durablement, alors que la transition technologique du secteur automobile semble inexorable.

A quoi ressemblera l'avenir ?

C’est ici que les avis divergent. Oui, le marché risque fortement de ne plus être aussi porteur qu’il ne l’a été. Pour autant, les accidents de la route et les véhicules déclarés irréparables affichent toujours un volume important. Si l’on regarde sur le très long terme, il est vrai que le monde avance vers une circulation beaucoup plus sûre, la démocratisation des véhicules autonomes (si elle a lieu un jour) marquera un nouveau coup dur pour la société De plus, tant que les immenses infrastructures de stockage et de traitement des véhicules tourneront à sous-régime, les coûts par véhicule viendront mécaniquement compresser les marges. Quoi qu'il en soit, sur le moyen terme, la dynamique reste porteuse pour les activités de Copart. Les volumes ont certes diminué mais restent suffisants pour maintenir la croissance des résultats.

Si la formule magique de Copart n’a pas changé, la valorisation boursière, elle, a nettement fondu. L’entreprise s’échange aujourd’hui à un PER de 21,1x, un niveau bien inférieur à sa moyenne historique, et qui devrait continuer à se détendre dans les années à venir. L'action s'affiche ainsi "en solde" pour une société aux fondamentaux toujours intacts, forte d'une recette éprouvée et d'une trésorerie parée à encaisser les turbulences.

Miser sur Copart aujourd'hui revient toutefois à faire un pari clair : celui d'un rebond à terme des volumes de véhicules confiés par les assureurs. C’est précisément ce signal de redémarrage que les investisseurs guettent. Dès lors, les prochaines publications financières du groupe, tout comme la santé globale du secteur de l'assurance automobile, seront des indicateurs cruciaux à surveiller de très près.