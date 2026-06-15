Le projet phare de Pantoro Gold Limited semble, à première vue, être une réussite garantie. Toutefois, il illustre également les dures réalités liées à l'exploitation d'une mine unique.

En 2025, les investisseurs ont considéré l'or comme la valeur refuge par excellence et un rempart contre l'inflation.

Cette dynamique s'est poursuivie au début de l'année 2026, entraînant une activité de marché sans précédent. Selon le Conseil mondial de l'or (WGC), la demande mondiale a atteint le niveau historique de 193 milliards de dollars américains (USD) entre janvier et mars 2026.

La moyenne trimestrielle de la London Bullion Market Association (LBMA) a atteint un record de 4 873 USD l'once au premier trimestre 2026, après une correction du marché suite à un sommet historique de 5 405 USD l'once en janvier.

Profitant de cet élan, le gouvernement australien mise tout sur l'or pour stabiliser son économie. Le rapport Resources and Energy Quarterly du ministère de l'Industrie, de la Science et des Ressources, publié en octobre 2025, prévoit que les revenus d'exportation d'or de l'Australie bondiront à environ 60 milliards de dollars australiens (AUD) en 2025-2026, soit une forte hausse de 28 % sur un an.

Positionnée au cœur de cette manne soutenue par l'État, la société Pantoro Gold surfe sur la vague macroéconomique grâce à son projet phare, le Norseman Gold Project, situé en Australie-Occidentale.

Le défi de l'actif unique

Les chiffres de Pantoro Gold pour le premier semestre 2026 semblent explosifs, mais l'effet de base y est pour beaucoup. Le chiffre d'affaires s'est établi à 238,6 millions AUD, en hausse de 55 % par rapport aux 153,4 millions AUD du premier semestre 2025. Ce résultat découle de la pleine montée en puissance de l'exploitation de Norseman.

L'intégralité des revenus provenant de cet actif, unique unité génératrice de trésorerie du groupe, le chiffre d'affaires est issu des ventes d'or à The Perth Mint (213,4 millions AUD) et à la Commonwealth Bank of Australia (25,2 millions AUD).

Les indicateurs de rentabilité sont encore plus marqués. Une production d'or de 41 623 onces a généré un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 135,5 millions AUD, contre 63,8 millions AUD au premier semestre 2025. Le bénéfice net a atteint 56,4 millions AUD, soit une progression d'environ 753 % par rapport aux 6,6 millions AUD de l'exercice précédent.

Le bémol réside dans la concentration des risques. L'ensemble des profits dépendant de Norseman, ces chiffres reposent sur le maintien d'une production souterraine stable, de teneurs constantes et d'un taux de récupération de 95,4 %.

Pantoro apprend à ses dépens les risques liés à l'absence de diversification : la dépendance exclusive à Norseman s'avère problématique. La société a abaissé ses prévisions de production pour l'exercice 2026 à une fourchette de 86 000 à 92 000 onces (contre 100 000 à 110 000 onces initialement), suite à une série de difficultés opérationnelles.

D'abord, l'ex-cyclone tropical Mitchell a provoqué des précipitations massives sur le site de Scotia en février 2026, inondant les fosses souterraines et interrompant le transport des minerais. Cet événement est survenu juste après des pénuries d'équipements et de personnel en janvier. De plus, un changement de sous-traitant à la mine souterraine OK prévu plus tard cette année pourrait entraîner de nouvelles perturbations.

L'or des fous ?

Le titre subit un revers boursier, s'échangeant à 2,7 AUD après une chute brutale de 22,4 % sur l'année écoulée. Il s'est effondré de 59 % par rapport à son plus haut sur 52 semaines de 6,61 AUD, signalant le scepticisme du marché quant aux perspectives à court terme.

Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 5,7 sur la base des bénéfices estimés pour l'exercice 2027, l'action s'est contractée au-delà de sa moyenne historique sur deux ans, déjà déprimée, de 5,4. Pourtant, le consensus de marché refuse de désarmer.

Sur les six analystes qui suivent la valeur, cinq maintiennent une recommandation à l'achat et un seul est à « conserver », portant l'objectif de cours moyen à 5,5 AUD. Cela laisse entrevoir un potentiel de hausse de 120 %, soulignant un décalage flagrant entre la dynamique boursière actuelle et l'optimisme des analystes.

Un pari doré

Gérer une exploitation minière implique de composer avec de nombreuses variables. Premièrement, Pantoro Gold est à la merci de la volatilité des cours de l'or et de l'argent, couplée aux fluctuations du dollar australien qui menacent les marges de trésorerie. À cela s'ajoute une part d'incertitude : les réserves minérales ne sont que des estimations et non des garanties.

Des réglementations environnementales strictes, des processus d'approbation de permis complexes ou une opposition des communautés locales peuvent interrompre les opérations instantanément. Si l'on ajoute les risques liés au changement climatique, tels que la raréfaction de l'eau et les nouvelles réglementations sur les émissions, la marge d'erreur devient quasi inexistante.