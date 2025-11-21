Plusieurs géants du divertissement ont soumis cette semaine des offres formelles pour le rachat partiel ou total de Warner Bros. Discovery, à l’approche de la date limite du premier tour de propositions. Paramount Skydance, tout juste fusionné, aurait révisé à la hausse son offre initiale de 23,50 dollars par action, précédemment rejetée. En parallèle, Comcast et Netflix se concentrent sur une acquisition ciblée des actifs cinéma et streaming, notamment les studios Warner Bros. et la plateforme HBO Max. Le montant et la structure exacte des propositions n’ont pas été dévoilés.

Warner Bros. Discovery vise une conclusion du processus de vente d’ici mi-décembre, avec un second tour d’enchères prévu. L’entreprise explore simultanément une réorganisation de ses activités en deux entités : Warner Bros. (cinéma et streaming) et Discovery Global (chaînes payantes comme CNN ou TNT Sports). Le processus de cession a été enclenché à la suite de l’intérêt exprimé par Paramount Skydance, dont le PDG David Ellison a rencontré des investisseurs potentiels, notamment des fonds souverains saoudiens, pour financer l’opération. Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, pourrait également soutenir financièrement l’offre.

Comcast, pour sa part, voit dans une acquisition des actifs cinéma et streaming une opportunité de renforcer NBCUniversal, tout en poursuivant la réorganisation de son portefeuille de chaînes câblées. Si son offre est retenue, Warner Bros. Discovery poursuivrait la séparation de ses activités, avec Gunnar Wiedenfels à la tête de Discovery Global.