Paramount Global et Skydance Media ont finalisé leur fusion à 8,4 milliards de dollars, donnant naissance à Paramount Skydance Corp, désormais cotée au Nasdaq sous le symbole PSKY. Ce rapprochement stratégique combine le poids historique de Paramount, son catalogue emblématique et son réseau mondial, avec les capacités technologiques et de production modernes de Skydance. David Ellison, désormais PDG du groupe fusionné, promet une refonte de la stratégie, des contenus et des opérations.

La nouvelle entité reposera sur trois pôles : studios, streaming et télévision linéaire, avec une priorité donnée à la rentabilité, au développement technologique et à l’extension de la plateforme de streaming. Ce repositionnement survient alors que Paramount a enregistré près de 6 milliards de dollars de dépréciations liées au déclin du câble, à l’instar d’autres géants historiques des médias.

La fusion a été validée après le règlement d’un litige politique autour de l’émission "60 Minutes", impliquant Donald Trump. Cet épisode illustre les pressions multiples, économiques, technologiques et politiques, pesant sur les groupes de médias, et le pari de Paramount de s’adapter via une alliance ambitieuse avec un acteur né à l’ère numérique.