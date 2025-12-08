Paramount a créé la surprise lundi en présentant une contre-offre de plus de 108 milliards de dollars sur Warner Bros. Discovery (WBD), une opération présentée comme supérieure à celle de Netflix qui avait mis sur la table 82 milliards de dollars vendredi en vue de racheter le propriétaire de la plateforme de vidéo à la demande HBO Max.
Le groupe américain de média et de divertissement, qui appartient à Skydance, indique proposer 30 dollars pour chaque action WBD, soit une prime de 139% par rapport au cours de clôture du 10 septembre dernier, la date précédent l'apparition des premières rumeurs évoquant un possible rachat de Warner, le studio qui détient entre autres la franchise Harry Potter, les séries Friends, Les Sopranos et Games of Thrones, ainsi que les super-héros de DC Universe.
Dans son communiqué, Paramount précise que son offre, qui s'adresse directement aux actionnaires de Warner Bros. Discovery (WBD) et qui porte également sur le périmètre des chaînes de télévision Discovery actuellement en cours de scission, est entièrement libellée en numéraire, à la différence de celle de Netflix qui comporte une partie versée en titres.
Le géant du streaming avait dévoilé vendredi une proposition consistant à verser à chaque actionnaire de Warner Bros. Discovery (WBD) 23,25 dollars en numéraire et 4,50 dollars en actions Netflix, soit un prix de 27,75 dollars par action WBD, avec une finalisation prévue dans le sillage de la séparation de la division Discovery Global, dont la scission est prévue au troisième trimestre 2026 dans le cadre d'un processus d'introduction en Bourse.
Ces annonces interviennent alors que Donald Trump a déclaré ce week-end qu'il entendait "s'impliquer" et "jouer un rôle" dans le projet de rapprochement entre Netflix et Warner Bros, ce qui avait suscité quelques questionnements concernant le succès de la transaction.
A la Bourse de New York, l'action progressait de 4% suite à ces annonces, tandis que le titre s'adjugeait plus de 6%. En revanche, l'action Netflix cédait autour de 3%.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
A fin 2024, Netflix, Inc. compte environ 302 millions d'abonnements.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,8%), Amérique latine (12,4%) et Asie-Pacifique (11,3%).
